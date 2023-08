Kolejny przemytnik imigrantów w areszcie. To obywatel Gruzji

Straż Graniczny zatrzymała kolejnego Gruzina, który brał udział w przemycie nielegalnych imigrantów. Trafił do aresztu.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. „5 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu otrzymali informację od dyżurnego z Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu o 19 obcokrajowcach ujawnionych w przestrzeni ładunkowej samochodu typu bus. Cudzoziemcy zostali ujawnieni w rejonie miejscowości Olszowa (woj. opolskie), przy węźle autostrady A4” – czytamy.

Funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemcy (wśród których byli sami mężczyźni w wieku od 18 do 32 lat) nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w naszym kraju. „Posiadali jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele Syrii. Pojazdem kierował 22-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna próbował przewieźć nielegalnych migrantów do innych krajów Europy Zachodniej. Wszyscy zostali zatrzymani i przy wsparciu policjantów oraz funkcjonariuszy KAS przewiezieni do Placówki Straży Granicznej, gdzie prowadzono z nimi dalsze czynności” – czytamy.

Jak wskazano, kierowca usłyszał zarzut udzielenia pomocy w zorganizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy (art. 18 § 3 w związku z art. 264 § 3 Kodeksu karnego). Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Gruzin nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

„Syryjczycy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, przy użyciu podstępu (art. 264 § 2 Kodeksu Karnego). Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, a następnie poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, tj. 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Następnie pouczono ich o obowiązku niezwłocznego wyjazdu do państwa w którym posiadają tytuł pobytowy” – informuje Straż Graniczna.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl