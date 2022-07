Kara czy awans? Zełenski odwołał ambasadora w Niemczech

W sobotę na Sri Lance miała miejsce jedna z największych manifestacji w historii kraju. Protestujący wdarli się do pałacu prezydenckiego. Niektóre doniesienia medialne wskazują, że prezydent kraju Gotabayi Rajapaksy nie tylko uciekł ze swojej siedziby, lecz także wyjechał już z kraju. Przed pałacem prezydenckim zgromadziło się około 100 tys. osób.

These are the Sri Lankan voters who had ‘democratically’ elected overwhelmingly to #gotabayarajapaksa & his elder brother Mahinda to power only three years ago. pic.twitter.com/ysTxUT7Fwg