Jednostronna krytyka i atak na CPK w serwisie informacyjnym TVP

Kom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji komentował we wtorek rano sprawę Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Na chwilę obecną nie mam informacji, aby cokolwiek do nas wpłynęło. Z tego, co wczoraj mówiła pani rzecznik prasowa [KGP] to mają wpłynąć do komendy Warszawa VII, właściwej do miejsca zamieszkania tych panów. Według mojej wiedzy jeszcze dokumenty nie wpłynęły" - oświadczył.

W poniedziałek sąd podjął decyzję w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście przygotował nakaz doprowadzenia ich do więzienia.