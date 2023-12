Izraelski polityk chce zrobić ze Strefy Gazy “puste muzeum, jak w Auschwitz”

Szef rady Metulli, samorządu lokalnego w północnym Izraelu, David Azoulai chce zrównać z ziemią Strefę Gazy i uczynić z niej “puste muzeum jak to w Auschwitz”.

W drugiej połowie grudnia, w wywiadzie dla izraelskiego radia 103FM, David Azoulai oświadczył, że Izrael powinien wysłać wszystkich Palestyńczyków ze Strefy Gazy do obozów dla uchodźców w Libanie, po czym wyludniona Strefa Gazy powinna zostać – jak stwierdził – zrównana z ziemią i zamieniona w “puste muzeum, jak to w Auschwitz”, na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Stwierdził, że należy to zrobić, “aby cały świat dowiedział się, co może Państwo Izrael”.

Jego zdaniem Strefa Gazy powinna zostać przekształcona w strefę buforową, “od morza do płotu granicznego, całkowicie pustą, aby wszyscy pamiętali, co tam kiedyś było”.

Do wypowiedzi izraelskiego polityka odniosło się Muzeum Auschwitz.

“Pamięć ofiar Auschwitz była niejednokrotnie naruszana i traktowana instrumentalnie w różnych skrajnych wypowiedziach. Wydaje się, że David Azoulai pragnie użyć symbolu największego cmentarza na świecie jako swego rodzaju chorego, nienawistnego, pseudoartystycznego, symbolicznego wyrażenia. Nawoływanie do czynów, które wydają się naruszać jakiekolwiek prawa cywilne, wojenne, moralne i ludzkie, które mogą brzmieć jak nawoływanie do morderstwa na skalę pokrewną do Auschwitz, stawia cały uczciwy świat twarzą w twarz z szaleństwem, któremu należy się przeciwstawić i stanowczo odrzucić. Mamy nadzieję, że izraelskie władze zareagują na tak haniebne nadużycia, ponieważ terroryzm nigdy nie będzie odpowiedzią na terroryzm” – oświadczyło Muzeum na platformie X.

Memory of victims of Auschwitz has, at times, been violated and instrumentalized in various extreme statements.

David Azoulai appears to wish to use the symbol of the largest cemetery in the world as some sort of a sick, hateful, pseudo-artistic, symbolic expression.

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 18, 2023