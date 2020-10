Izrael ma nadzieję na współpracę z USA w zakresie laserów przeciwrakietowych

Izraelska Organizacja Obrony Przeciwrakietowej jest na wstępnym etapie rozmów z Pentagonem na temat współpracy w zakresie laserów przeciwrakietowych – poinformował dyrektor agencji Moshe Patel.

„Ukierunkowana energia to coś, co odegra ważną rolę w przyszłości Izraela i również Stanów Zjednoczonych. Szukamy sposobów na pogłębienie współpracy z USA w tym zakresie” – powiedział Patel w wywiadzie dla Defense News 9 października. „Musimy przezwyciężyć pewne problemy klasyfikacyjne, pewne kwestie związane z polityką i miejmy nadzieję, że razem będziemy mogli zwiększyć te możliwości”.

Stany Zjednoczone i Izrael mają długą historię współpracy przy programach obrony przeciwrakietowej. Kraje połączyły siły, aby wspólnie opracować systemy Arrow i David’s Sling, a chociaż system Żelaznej Kopuły został opracowany przez Izrael, rząd USA pomógł w finansowaniu produkcji. Arrow to efekt współpracy Israel Aerospace Industries i Boeinga; a David’sSling to efekt współpracy między izraelską firmą Rafael i amerykańską firmą Raytheon.

Patel zauważył, że istnieje 10-letnia umowa o współpracy między jego organizacją a Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej (MDA), skupiająca się na trzech programach, w tym zmianach sprzętu i oprogramowania. Ale to, co może być najbardziej interesujące w przyszłości, to to, co określił jako „pewne nowe inicjatywy, podejmowane wraz z MDA”.

Zapytany, jak to może wyglądać, Patel stwierdził, że niektóre prace są tajne i „właśnie rozpoczęliśmy dialog. Ale myślę, że możesz sobie wyobrazić, wiesz, dokąd zmierza świat. I co ważne. Mamy kilka pomysłów, którymi dzielimy się z MDA. Niektóre technologie są już dobrze opracowane i musimy je tylko zmodyfikować, aby pasowały do ​​przyszłych zagrożeń”.

Patel przyznał jednak, że energia kierowana wydaje się oczywistym obszarem współpracy, szczególnie biorąc pod uwagę to, co określił jako ciągłe zainteresowanie członków Kongresu.

„Wszystko jest otwarte dla MDA. Wszystko jest otwarte – powiedział Patel. „Jest na stole kilka innych tematów, które mogą rozważyć, a my z przyjemnością pomożemy”.

Tom Karako, ekspert ds. obrony przeciwrakietowej z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, powiedział, że ukierunkowana energia „musi być częścią ogólnego rozwiązania przeciwdziałania rosnącej liczbie i rodzajom zagrożeń powietrznych i rakietowych”.

Karako dodał, że 10-letnie porozumienie między MDA a Izraelem może służyć jako realna podstawa dla obu stron współpracujących nad technologią, mówiąc, że powinno być łatwo przesunąć część rocznych pieniędzy na programy ukierunkowanej energii.

Innym obszarem potencjalnej współpracy, który wskazał Patel, jest hipersoniczna obrona przeciwrakietowa. Ponieważ zarówno USA, jak i Izrael są na wczesnym etapie rozwijania tej zdolności – MDA w sierpniu wstrzymała plan opracowania hipersonicznego przechwytywacza – partnerstwo przyniosłoby wyraźne korzyści.

Jak informowaliśmy w sierpniu, amerykańska armia jest coraz bliżej przetestowania broni laserowej w terenie. Prototypy mogą być gotowe do przetestowania już w 2022 roku. Będą to dwa różne typy laserów: 50-kilowatowa broń do niszczenia wrogich dronów i rakiet oraz broń o mocy 300 kW, która mogłaby potencjalnie zestrzelić pociski manewrujące.

W bardziej zaawansowanej fazie ma być laser o mocy 50 kW, który będzie zamontowany na opancerzonym pojeździe 8 × 8 Stryker. Cztery prototypowe laserowe Strykery – pełny pluton – trafią do rzeczywistej jednostki bojowej w 2022 roku.

Marynarka wojenna USA poinformowała wcześniej o wykonaniu udanego testu laserowego systemu do zwalczania małych celów powietrznych oraz morskich. Test miał się odbyć 16 maja br. na Pacyfiku. Okręt desantowy USS Portland zniszczył za pomocą broni laserowej drona. Nagranie testu zostało opublikowane w piątek w serwisie YouTube.

Czytamy, że test został wykonany przy użyciu demonstratora Solid State Laser – Technology Maturation Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) MK 2 MOD 0. Zniszczył on za pomocą silnej wiązki energii laserowej drona. Moc lasera wynosiła 150 kilowatów.

Jak na początku października pisaliśmy, rok po tym, jak izraelskie ministerstwo obrony i armia USA podpisały porozumienie ws. zakupu dwóch baterii systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Żelazna Kopuła, pierwsza z baterii została dostarczona Amerykanom.

