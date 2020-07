Amerykańskie lotnictwo opóźnia o dwa lata badanie nad bronią laserową

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przesunęły harmonogram rozpoczęcia testów w locie nad bronią laserową na 2023 rok – poinformował we wtorek portal The Drive. Za opóźnienia w pracy częściowo ma być winna pandemia COVID-19.

Jak poinformował we wtorek portal The Drive, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych podają, że przesunęły harmonogram rozpoczęcia testów w locie broni laserowej, mającej chronić odrzutowce i inne samoloty przed nadlatującymi pociskami, o dwa lata. Opóźnienie ma być wynikiem trudności technicznych połączonych z ogólnym spowolnieniem pracy spowodowanym trwającą pandemią COVID-19. W między czasie miały zostać również ujawnione problemy z oddzielnym programem z systemu broni laserowej.

Laboratorium Sił Powietrznych pracuje nad programem od co najmniej 2013 roku. Siły powietrzne pierwotnie planowały rozpoczęcie testów w locie kompletnego prototypowego systemu w 2021 roku.

„Jest to naprawdę złożona technologia, którą można zintegrować z tym środowiskiem lotniczym i ostatecznie to, co próbujemy zrobić z tym programem pokazuje, że technologia laserowa jest wystarczająco dojrzała, aby móc zintegrować się z tą platformą powietrzną” – informował szef projektu Jeff Heggemeier. „Ale takie rzeczy jak COVID i zamknięcie gospodarki nim spowodowane, mają na to wpływ” – przekonywał mówiąc o opóźnieniu.

Heggemeier nie wdał się w szczegółowe informacje na temat problemów technicznych z jakimi boryka się program. W ubiegłym roku siły powietrzne, we współpracy z Lockheed Martin, z powodzeniem wykorzystały naziemny laser półprzewodnikowy znany jako Demonstrator Laser Weapon System (DLWS), aby zestrzelić szereg wystrzeliwanych rakiet nad poligonem w Newym Meksyku.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, Marynarka Wojenna USA wykonała udany test laserowego systemu do zwalczania małych celów powietrznych oraz morskich. Test miał się odbyć 16 maja br. na Pacyfiku. Okręt desantowy USS Portland zniszczył za pomocą broni laserowej drona. Nagranie testu zostało opublikowane w piątek w serwisie YouTube.

Amerykańska marynarka zaprezentowała film, który został nagrany 16 maja w nieokreślonym miejscu na Pacyfiku. Okręt USS Portland wystrzelił w kierunku przelatującego drona wiązkę lasera o mocy 150 kilowatów – poinformowała marynarka USA. Bezzałogowy statek powietrzny został zniszczony.

Kresy.pl/The Drive