Irak: atak na bazę koalicji międzynarodowej pod przywództwem USA

W sobotę doszło do ataku drona na iracką bazę lotniczą Ain al-Asad w zachodnim Iraku, w której znajdują się siły amerykańskie i inne siły międzynarodowe – poinformowała agencja prasowa Reuters. Według rzecznika koalicji nie spowodował żadnych obrażeń.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, w sobotę doszło do ataku drona na iracką bazę lotniczą Ain al-Asad w zachodnim Iraku, w której znajdują się siły amerykańskie i inne siły międzynarodowe, ale według rzecznika koalicji atak nie spowodował obrażeń wśród personelu.

Pułkownik armii amerykańskiej Wayne Marotto, rzecznik koalicji kierowanej przez USA, powiedział na Twitterze, że atak jest badany, ale wstępny raport sugeruje, że atak miał miejsce o 02:20 czasu lokalnego i spowodował uszkodzenie hangaru.

Initial report: This morning at 0220 Ain Al-Asad Air Base (AAAB) was attacked by an unmanned aerial surveillance system. No injuries reported. A hangar was damaged. The attack is under investigation, for more information see @SecMedCell or @IraqiSpoxMOD

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) May 8, 2021