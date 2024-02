Ukraińcy trafili skład ropy w sąsiednim rosyjskim regionie

Gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt poinformował, że Ukraińcy przeprowadzili atak przy pomocy drona na magazyny ropy naftowej.

W wyniku ataku ukraińskiego drona w obwodzie kurskim doszło do pożaru w składzie ropy. “Na miejscu pracują obecnie wszystkie służby specjalne. Proszę zachować spokój” – przejazał Starowojt.

Jak poinformował w czwartek Starowojt „Według wstępnych informacji nie ma ofiar. Na miejscu pracują obecnie wszystkie służby specjalne. Proszę o zachowanie spokoju” – można przeczytać na jego kanale na Telegramie. Lokalne kanały telegramowe publikują nagrania pożaru. Jednak w chwili publikacji nie można było na podstawie tych zdjęć wyciągnąć wniosków na temat skali sytuacji kryzysowej, ocenił portal Fintanka.ru.

Ukrainian drones hit another oil terminal on the territory of the Russian terrorist state … this one in Kursk. pic.twitter.com/UnyU0rKzKN

