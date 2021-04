Iracka armia uważa, że zagraniczne wojska powinny wycofać się z kraju

Iracka armia oświadczyła, że nie potrzebuje ani amerykańskich, ani żadnych obcych żołnierzy do zachowania pokoju w państwie – poinformował w niedzielę portal Middle East Monitor.

Jak poinformował w niedzielę portal Middle East Monitor, iracka armia oświadczyła, że nie potrzebuje ani amerykańskich, ani żadnych obcych żołnierzy do zachowania pokoju w państwie. Według oświadczenia rzecznika armii irackiej generała brygady Yahya Rasoola o wycofaniu wojsk zagranicznych z Iraku zadecydują komitety techniczne między Bagdadem a Waszyngtonem.

„Irak nie potrzebuje żadnego amerykańskiego ani zagranicznego żołnierza do walki u boku sił irackich i nie potrzebuje żadnych bojowników na ziemi, z wyjątkiem sił irackich” – powiedział Rasool. Dodał, że istnieje proces planowania wycofania obcych wojsk, o czym zadecyduje „w ramach strategicznego dialogu między Bagdadem i Waszyngtonem”.

Rasool zakończył stwierdzeniem: „Irak wyszkolił siły zdolne do obrony kraju i ludzi”.

W piątek czołowy generał CENTCOM USA powiedział, że nie planuje pełnego wycofania się USA z Iraku w dającej się przewidzieć przyszłości.

Oświadczenie USA wywołało potępienie w Iraku, zwłaszcza ze strony ugrupowań pro-irańskich, gdzie przywódca frakcji Asaiba Ahl Al-Haq Qais Khazali powiedział: „Model afgański jest jedynym sposobem na opuszczenie Iraku wojsk amerykańskich”.

Obecnie w koalicji międzynarodowej walczy około 3000 żołnierzy, w tym 2500 żołnierzy amerykańskich. Irackie siły polityczne wezwały do ​​wycofania wojsk amerykańskich z kraju na mocy decyzji parlamentu z 5 stycznia 2020 roku.

Jak informowaliśmy, w nocy z czwartku na piątek w rejonie lotniska międzynarodowego w Bagdadzie uderzyły co najmniej trzy rakiety. Jak informuje agencja Reuters, powołująca się na irackie służby bezpieczeństwa, rakiety spadły na obszar w pobliżu miejsca, w którym stacjonują amerykańscy żołnierze. Nie zgłoszono jednak żadnych ofiar ani strat. Podobne informacje przekazało też irackie wojsko.

Jak podano, irackie służby bezpieczeństwa znalazły na dachu pewnego pustego domu, z którego strzelano, więcej niewystrzelonych rakiet. Zostały one rozbrojone.

