Irak: atak rakietowy w pobliżu lotniska w Bagdadzie [+FOTO]

Co najmniej trzy rakiety spadły w nocy w rejonie międzynarodowego lotniska w Bagdadzie. W rejonie tym stacjonują żołnierze USA, mieści się tam także infrastruktura irackich sił bezpieczeństwa.

W nocy z czwartku na piątek w rejonie lotniska międzynarodowego w Bagdadzie uderzyły co najmniej trzy rakiety. Jak informuje agencja Reuters, powołująca się na irackie służby bezpieczeństwa, rakiety spadły na obszar w pobliżu miejsca, w którym stacjonują amerykańscy żołnierze. Nie zgłoszono jednak żadnych ofiar ani strat. Podobne informacje przekazało też irackie wojsko.

Jak podano, irackie służby bezpieczeństwa znalazły na dachu pewnego pustego domu, z którego strzelano, więcej niewystrzelonych rakiet. Zostały one rozbrojone.

At least 3 rockets landed in the perimeter of #Baghdad International Airport near the area of the airport which houses US 🇺🇸 forces

No reported casualties#Iraq 🇮🇶 military @SecMedCell said they’ll pursue the outlaws@CENTCOM blames #Iran 🇮🇷 backed militias for these attacks pic.twitter.com/woF0XXBz7s

— Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) April 22, 2021