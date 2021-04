Kolejny etap przygotowań CPK. Przyjęto Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Przyjęto Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK – prawie 2 tysiące stron opracowań i załączników. Jest to kolejny etap przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który po uwzględnieniu prawie 160 tys. głosów ze strony mieszkańców i samorządowców obejmuje m.in. plany korytarzy dla nowych linii kolejowych i dróg ekspresowych na terenie 630 gmin w różnych częściach Polski.

Podstawą dla Studium są korytarze przyszłych linii kolejowych o łącznej długości prawie 1800 kilometrów. W pierwszej wersji projektanci opracowali dla tych linii ponad 10 tysięcy kilometrów wariantów. W ramach dwóch etapów ogólnopolskich konsultacji mieszkańcy zgłosili prawie 160 tysięcy uwag i wniosków.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne jest jednym z kluczowych dokumentów Programu CPK. Jego głównym celem jest wytyczenie podstawowych założeń budowy portu lotniczego wraz z węzłem kolejowym, w tym jego lokalizacji, a także określenie przebiegu korytarzy dla planowanych nowych linii kolejowych i dróg.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne ✈️🚆 #CPK zostało przyjęte. Przygotowania do budowy inwestycji CPK 🛫🛤️🛣️ wkraczają w nowy etap ↘️ https://t.co/f3eunnktcr — Centralny Port Komunikacyjny (@STH_Poland) April 22, 2021

Pierwsza wersja dokumentu zawierająca plany przebiegu nowych linii kolejowych została przedstawiona do konsultacji społecznych w lutym ub. roku. Ich ostateczne trasy nie zostały jeszcze ustalone. Stanie się to dopiero na kolejnych etapach inwestycji, szczególnie w ramach przygotowywanych umów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Podczas pierwszej tury konsultacji Studium, która trwała od 10 lutego do 10 marca 2020 roku, zgłoszono ponad 146 tys. uwag. Następnie w sierpniu spółka CPK opublikowała raport, w którym odniosła się do zgłoszeń dotyczących korytarzy dla inwestycji CPK. Po uwzględnieniu uwag projekt poddany został strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

30 listopada 2020 roku rozpoczął drugi etap konsultacji społecznych, który trwał miesiąc. Mieszkańcy i samorządowcy mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem Studium zawierającym także prognozę dotyczącą oddziaływania na środowisko. Do spółki CPK wpłynęło w efekcie ok. 13 tys. uwag i wniosków.

🗨️ Publikacja SSL to kolejny istotny kamień milowy naszego projektu. Dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi. Dzięki nim nasze inwestycje będą lepiej dostosowane do oczekiwań społecznych i wymogów środowiskowych – Prezes @MikolajWild @STH_Poland na konferencji prasowej pic.twitter.com/FQdZvvFHZW — Centralny Port Komunikacyjny (@STH_Poland) April 22, 2021

Przyjęcie tego dokumentu znacząco przybliża spółkę CPK do etapu określenia lokalizacyjnych wariantów inwestycji, wystąpienia o decyzję środowiskową, a docelowo do projektowania. Podczas przygotowań do budowy kolejowych szprych CPK priorytetem jest zminimalizowanie wpływu inwestycji na ludzi i środowisko – podkreśla rzecznik prasowy CPK Konrad Majszyk.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Strategiczne Studium Lokalizacyjne obejmuje inwestycje dotyczące:

– portu lotniczego wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym,

– kolejowych inwestycji towarzyszących, na które składają się nowe odcinki linii kolejowych i infrastruktura badawcza,

– inwestycji drogowych, których budowa związana jest z powstaniem CPK,

– pozostałych inwestycji towarzyszących, takich jak linie i stacje elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu i magazynowania paliw czy węzły przesiadkowe integrujące nowe stacje i przystanki kolejowe z transportem publicznym.

Wiceminister Marcin Horała zapewnił, że nie zmienia się harmonogram inwestycji. W 2023 roku mają się rozpocząć zasadnicze prace przy budowie portu. Pod koniec 2027 roku z Portu Lotniczego Solidarność mają skorzystać pierwsi pasażerowie.

Według założeń nowe lotnisko ma początkowo obsługiwać od 30 do 45 milionów pasażerów rocznie. Docelowo będzie mogło obsłużyć nawet 100 milionów osób.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, w lutym br. podpisano dwie umowy – jedną międzyrządową dotyczącą współpracy z koreańskim Ministerstwem Ziemi, Infrastruktury, Transportu i turystyki oraz umowę biznesową pomiędzy Centralnym Portem Komunikacyjnym a lotniskiem Incheon.

„Centralny Port Komunikacyjny, który będziemy wspólnie budować, który wspólnie przy pomocy strony koreańskiej stworzymy w Polsce, będzie bramą dla Dalekiego Wschodu do Unii Europejskiej” – powiedział z tej okazji wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Decyzja o współpracy z Koreańczykami zapadła już w listopadzie ub. roku.

W maju 2018 r. Sejm przyjął ustawę dotyczącą rozwiązań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach CPK, w środku Polski, między Łodzią a Warszawą, ma powstać multimodalny węzeł transportowy, którego trzonem ma być nowe lotnisko. Według projektu, ma się ono stać jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Jego budowa ma się przyczynić do rozbudowy sieci kolejowej i przemodelowania systemu transportowego.

We wrześniu ub. roku wiceminister infrastruktury Marcin Horała zapewniał, że Centralny Port Komunikacyjny powstanie zgodnie z harmonogramem, czyli do 2027 roku, a pierwsze łopaty zostaną wbite w 2023 roku. Eksperci są zdania, że pierwotne harmonogramy są już nieaktualne.

Przeczytaj: „Fakt” o CPK: „Zarabiają krocie. Koordynują prace na łące za 40 tys. zł miesięcznie”. Spółka odpowiada

„Te harmonogramy już dawno są nieaktualne i nie wiem, po co podawany jest wciąż rok 2027. Opóźnienie wynosi dzisiaj około trzech lat” – twierdził w rozmowie z BI Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Zwrócił uwagę, że „właściwsza data” czasem już była podawana, gdy „wyrwała” się któremuś z decydentów. Przypomniał też, że również prezes LOT, Rafał Milczarski, kilka razy mówił, że rok 2027 nigdy nie był ostateczną datą i spółka ta zakłada, że otwarcie nowego portu może nastąpić 2-3 lata później.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zdaniem Dominika Sipińskiego, analityka lotniczego firmy ch-aviation i Polityki Insight, już od początku zapowiadane terminy realizacji projektu CPK były „bardzo ambitne”. Zaznaczył, że póki co „wszystkie zaplanowane działania odbywają się z co najmniej kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnego planu” i stąd „do planu rozpoczęcia budowy w 2023 r. należy podchodzić sceptycznie”. Według niego, nawet jeśli pierwszą łopatę uda się wbić w 2023 roku, czyli zgodnie z zapowiedziami, to ukończenie budowy i odbiory w ciągu czterech lat są „ambicją z pogranicza myślenia życzeniowego”.

Ekspert uważa, że ogólnym problemem ws. budowy CPK jest zbytnie upieranie się prowadzącego projekt „przy harmonogramach i założeniach sprzed epoki COVID-u”. Jego zdaniem, z powodu pandemii i załamania ruchu lotniczego, który zapewne przez kilka najbliższych lat będzie wracał do wcześniejszego poziomu, warszawskie Lotnisko Chopina „wystarczy na nieco dłużej”. Sipiński uważa, że w związku z tym warto wykorzystać zyskany, dodatkowy czas na „głębszą reewaluację projektu”. Zaznacza, że przyznanie, iż w obecnych, zmiennych warunkach opóźnienie projektu o kilkanaście miesięcy nie byłoby niczym wstydliwym. Szczególnie wówczas, jeśli dzięki temu mógłby zostać lepiej zbudowany.

Czytaj także: Na ten moment nie są znane źródła finansowania CPK. Zapis dyskusji posła Brauna i prezesa spółki CPK

Budowa CPK, jeden ze sztandarowych projektów inwestycyjnych PiS, jest ostro krytykowana m.in. przez polityków Koalicji Obywatelskiej. W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej, kandydat KO Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o odłożenie na parę lat m.in. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a środki przeznaczyć na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Trzaskowski już wcześniej mocno krytykował pomysł budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego jest zdecydowanym przeciwnikiem. Argumentował to m.in. wysokimi kosztami inwestycji i bliskością dużych centrów komunikacyjnych w Niemczech, w tym w Berlinie.

Kresy.pl / cpk.pl