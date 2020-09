Wiceminister zapewnia, że pierwsze samoloty odlecą z CPK w 2027 r. Eksperci mają poważne wątpliwości

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zapewnia, że Centralny Port Komunikacyjny powstanie zgodnie z harmonogramem, czyli do 2027 roku, a pierwsze łopaty zostaną wbite w 2023 roku. Eksperci są zdania, że pierwotne harmonogramy są już nieaktualne.

Zgodnie z założeniami rządu PiS, Centralny Port Komunikacyjny (CPK), jedna z flagowych inwestycji władz, ma zostać oddany do użytku w 2027 roku, jednak zdaniem ekspertów, to termin zarówno ambitny, jak i trudny do dochowania. Podnoszone są też zarzuty, że nie ma postępów w przygotowaniach do realizacji budowy.

Przeczytaj: „Fakt” o CPK: „Zarabiają krocie. Koordynują prace na łące za 40 tys. zł miesięcznie”. Spółka odpowiada

Do tych zarzutów odniósł się w tym tygodniu wiceminister infrastruktury Marcin Horała. W rozmowie z Polskim Radiem 24 twierdził, że w związku z CPK „dzieje się bardzo dużo”, a „mówienie, że jest inaczej (…) to celowa dezinformacja bazująca na niewiedzy”. Sugerował też, że tego rodzaju krytyczne twierdzenia służą m.in. rosyjskiej narracji propagandowej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

– Projekt powstawania CPK zaplanowany jest do 2027 roku, w 2023 roku wbite zostaną pierwsze łopaty, cztery lata później odbędą się pierwsze loty, a do 2034 ma być gotowa pełna linia nowych połączeń kolejowych – oświadczył Horała. Dodał, że wybór doradcy strategicznego jest „na ostatniej prostej jest wybór doradcy strategicznego”. – Lada moment rozpoczną się prace nad master planem lotniska. Osiągane są kolejne kamienie milowe projektu – dodał wiceminister.

Portal Business Insider Polska przywołuje jednak opinie ekspertów, których zdaniem takie zapowiedzi są wyraźnie na wyrost.

„Te harmonogramy już dawno są nieaktualne i nie wiem, po co podawany jest wciąż rok 2027. Opóźnienie wynosi dzisiaj około trzech lat” – twierdzi w rozmowie z BI Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Zwrócił uwagę, że „właściwsza data” czasem już była podawana, gdy „wyrwała” się któremuś z decydentów. Przypomniał też, że również prezes LOT, Rafał Milczarski, kilka razy mówił, że rok 2027 nigdy nie był ostateczną datą i spółka ta zakłada, że otwarcie nowego portu może nastąpić 2-3 lata później.

Milczarski mówił o tym m.in. podczas konferencji IATA GAPS w Warszawie w 2019 roku, przyznając w rozmowie z portalem Fly4free.pl, że lotnisko w Baranowie może zostać otwarte z opóźnieniem. Zaznaczał też, że „wiele uwarunkowań i wyzwań” wiąże się z tym, że budowa odbywa się w ramach Unii Europejskiej, Mówił też, że autorom inwestycji zależy na tym, by „budowa Portu Solidarność była w pełni wspierana przez Unię Europejską” i „warto być gotowym na to, że ta inwestycja może potrwać nieco dłużej”.

Zdaniem Dominika Sipińskiego, analityka lotniczego firmy ch-aviation i Polityki Insight, już od początku zapowiadane terminy realizacji projektu CPK były „bardzo ambitne”. Zaznaczył, że póki co „wszystkie zaplanowane działania odbywają się z co najmniej kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnego planu” i stąd „do planu rozpoczęcia budowy w 2023 r. należy podchodzić sceptycznie”. Według niego, nawet jeśli pierwszą łopatę uda się wbić w 2023 roku, czyli zgodnie z zapowiedziami, to ukończenie budowy i odbiory w ciągu czterech lat są „ambicją z pogranicza myślenia życzeniowego”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ekspert uważa, że ogólnym problemem ws. budowy CPK jest zbytnie upieranie się prowadzącego projekt „przy harmonogramach i założeniach sprzed epoki COVID-u”. Jego zdaniem, z powodu pandemii i załamania ruchu lotniczego, który zapewne przez kilka najbliższych lat będzie wracał do wcześniejszego poziomu, warszawskie Lotnisko Chopina „wystarczy na nieco dłużej”. Sipiński uważa, że w związku z tym warto wykorzystać zyskany, dodatkowy czas na „głębszą reewaluację projektu”. Zaznacza, że przyznanie, iż w obecnych, zmiennych warunkach opóźnienie projektu o kilkanaście miesięcy nie byłoby niczym wstydliwym. Szczególnie wówczas, jeśli dzięki temu mógłby zostać lepiej zbudowany.

Czytaj także: Na ten moment nie są znane źródła finansowania CPK. Zapis dyskusji posła Brauna i prezesa spółki CPK

Budowa CPK, jeden ze sztandarowych projektów inwestycyjnych PiS, jest ostro krytykowana m.in. przez polityków Koalicji Obywatelskiej. W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej, kandydat KO Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o odłożenie na parę lat m.in. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a środki przeznaczyć na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Trzaskowski już wcześniej mocno krytykował pomysł budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego jest zdecydowanym przeciwnikiem. Argumentował to m.in. wysokimi kosztami inwestycji i bliskością dużych centrów komunikacyjnych w Niemczech, w tym w Berlinie.

Businessinsider.com.pl / Kresy.pl