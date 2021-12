Koreańczycy sfinansują CPK

We wtorek Zemmour oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w kwietniu 2022 roku. Ogłosił także utworzenie nowego ruchu politycznego Rekonkwista. W czasie pierwszego wiecu, który odbył się w niedzielę, zapowiedział m.in. ograniczenie migracji i prawa do azylu, a także dostępu do służby zdrowia dla imigrantów - podaje PAP. W czasie wiecu zapowiedział także ograniczenie tzw. prawa ziemi przy przyznawaniu francuskiego obywatelstwa. Opowiedział się za poprawą stanu edukacji i likwidacją "ideologii LGBT" we francuskich szkołach. Postuluje ponadto "powrót do tradycyjnych wartości w życiu publicznym i narodowym". Deklaruje się także jako przeciwnik "szerzącego się islamolewactwa".

Zemmour obiecał "systematyczne deportacje" nielegalnych imigrantów oraz bezrobotnych cudzoziemców z "ziemi francuskiej". Skrytykował także funkcjonowanie Trybunału Sprawiedliwości UE oraz "brukselskiej biurokracji", które narzucają swoje decyzje Francuzom.