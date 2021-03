Konwój ze sprzętem dla sił koalicji pod dowództwem USA zaatakowany w Iraku [+VIDEO]

Irackie siły bezpieczeństwa ogłosiły w czwartek, że konwój ciężarówek przewożących sprzęt logistyczny dla międzynarodowych sił koalicyjnych pod przywództwem Stanów Zjednoczonych w południowym Iraku został zaatakowany przy pomocy materiałów wybuchowych – przekazał Middle East Monitor.

Jak poinformował portal Middle East Monitor, Irackie źródło w służbach bezpieczeństwa ogłosiło w czwartek, że konwój ciężarówek przewożących sprzęt logistyczny dla międzynarodowych sił koalicyjnych pod przywództwem Stanów Zjednoczonych w południowym Iraku został zaatakowany przy pomocy materiałów wybuchowych.

Porucznik z departamentu policji w Diwaniyah przekazał w wywiadzie: „Urządzenie wybuchowe eksplodowało na autostradzie, przy konwoju cywilnych ciężarówek przewożących sprzęt logistyczny należący do sił koalicyjnych” – siły koalicyjne w Iraku są dowodzone przez Stany Zjednoczone, które również stanowią trzon oddziałów.

Źródło portalu, które wypowiadało się pod warunkiem zachowania anonimowości, uspokajało: „Wybuch nie spowodował ofiar ani szkód materialnych”.

Władze irackie do godziny 12:00 nie wydały oświadczenia w tej sprawie, a żadna organizacja nie przyznała się jeszcze do ataku. Około 3000 jednostek koalicyjnych pod dowództwem USA, w tym 2500 żołnierzy amerykańskich, jest rozmieszczonych w Iraku.

Stany Zjednoczone oskarżają zbrojne irackie ugrupowania powiązane z Iranem o przeprowadzanie ataków, między innymi na ambasadę i bazy wojskowe, w których stacjonują wojska amerykańskie.

Video: Footage of today’s IED attack by Iraqi Shiite insurgent faction „Brigades of Abu al-Fadl al-Abbas” targeting a convoy supplying the U.S. military as it passed through the As-Samawah area of Iraq’s Muthanna Province. pic.twitter.com/4ytwtQwOH7

— Evan Kohlmann (@IntelTweet) March 18, 2021