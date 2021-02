Finlandia chce kupić najnowsze amerykańskie pociski GMLRS dla artylerii rakietowej

Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Finlandii najnowszej wersji naprowadzanych pocisków rakietowych o wydłużonym zasięgu (ER GMLRS) dla artylerii rakietowej, choć broń ta wciąż jest w fazie rozwojowej. Ponad 200 rakiet wyceniono na ponad 91 mln dol.

Według oficjalnego komunikatu strony amerykańskiej, Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż rządowi Finlandii w ramach procedury Foreign Military Sale naprowadzanych pocisków rakietowych GMLRS o wydłużonej donośności dla systemów artylerii rakietowej, wraz z towarzyszącym im wyposażeniem. Wartość całości wyceniono na 91,2 mln dolarów. Wymaganą certyfikację złożono już w Kongresie.

Finlandia wnioskowała o zakup 25 zasobników M30A2 z naprowadzanymi pociskami rakietowymi GMLRS o wydłużonym zasięgu z tzw. głowicą alternatywną do rażenia celów powierzchniowych (ER GMLRS-AW) oraz 10 zasobników M31A2 z takimi rakietami, ale w wersji „unitary”, z głowicami odłamkowo-burzącymi (ER GMLRS-U). Każdy zasobnik mieści po 6 rakiet, co oznacza łącznie 210 pocisków rakietowych w obu wersjach.

Uznano, że transakcja ta będzie wspierać politykę USA w zakresie bezpieczeństwa, poprzez jego poprawę w przypadku „zaufanego partnera”, będącego „ważną siłą na rzecz politycznej stabilności i rozwoju gospodarczego w Europie”.

„W żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych leży wspieranie Finlandii w rozwijaniu i utrzymywaniu w sile i gotowości jej zdolności do samoobrony” – napisano w oficjalnym komunikacie. Zaznaczono, że Finlandia zamierza wykorzystać rakiety GMLRS o wydłużonym zasięgu do zmodernizowania swoich sił zbrojnych, by móc lepiej „przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom”. Ma to również przyczynić się do zwiększenia interoperacyjności między wojskiem fińskim a amerykańskim. Dodano, że fińska armia nie będzie mieć żadnych problemów z używaniem tych rakiet, a ich proponowana sprzedaż nie zmieni podstawowej równowagi militarnej w regionie.

Głównym dostawcą będzie koncern Lockheed Martin. Potencjalna transakcja nie przewiduje żadnego offsetu.

W mediach branżowych zwraca się uwagę, że system rakiet GMLRS-ER jak na razie nie znajduje się na wyposażeniu armii USA. Tym samym transakcja może wymagać specjalnej procedury, tzw. „yockey waiver”, podobnie jak w przypadku zakupu systemu IBCS dla polskiego programu obrony powietrznej „Wisła”. Zgodnie z założeniami, rakiety GMLRS o przedłużonej donośności mają mieć zasięg 150-200 km i system naprowadzaniu w oparciu o INS/GPS.

Rakiety te najpewniej będą stanowić uzbrojenie używanych przez fińską armię amerykańskich wyrzutni MLRS na podwoziu gąsienicowym. Finowie pozyskali 22 takie zestawy z nadwyżek armii holenderskiej. Obecnie ich uzbrojenie stanowią standardowe pociski rakietowe GMLRS, z głowicami AW i Unitary.

