Turcja ogranicza eksport do Izraela w ramach sankcji

Turcja reaguje na sposób prowadzenie izraelskiej ofensywy w Strefie wprowadzając embargo na eksport określonych produktów do Izraela.

Turcja ograniczy eksport szerokiej gamy produktów do Izraela, w tym stali i paliwa do silników odrzutowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji oglosiło, że tego rodzaju sankcje będą obowiązywać do czasu zawarcia zawieszenia broni w Strefie Gazy, jak podał we wtorek, za agencją informacyjną Reutera, portal US News.

Choć Ankara od początku izraelskiej ofensywy na palestyńską eksklawę ostro krytykuje jej charakter i wycofała z Tel Awiwu swojego ambasadora, dopiero pół roku po jej rozpoczęciu wdrożyła środki o charakterze sankcji. Obecnie Turcy chcą natychmiastowego, bezwarunkowego zawieszenia broni. Turcja popiera również kroki podejmowane przez różne państwa świata na rzecz postawienia Izraela przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za jego działania w Strefie Gazy.

Konkretną przyczyną, z powodu której Ankara zdecydowała się na taki krok, jest odmowa Izraela, umożliwieniu Turkom realizowania zrzutów pomocy humanitarnej na spadochronach na terenie Strefy.

Sankcje obejmują eksport produktów z 54 różnych kategorii, w tym żelaza, marmuru, stali, cementu, aluminium, cegły, nawozów, sprzętu i produktów budowlanych, paliwa lotniczego i innych. „Ta decyzja pozostanie w mocy do czasu, gdy Izrael, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, niezwłocznie ogłosi zawieszenie broni w Gazie i umożliwi niezakłócony przepływ wystarczającej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy” – stwierdzono.

US News twierdzi, że obóz rządzący prezydenta Recepa Tayyipa Erdoagana znalazł się w Turcji pod naciskiem społecznym by wstrzymać handel z Izraelem.

W sobotę w Stambule policja zatrzymała dziesiątki demonstrantów żądających zaprzestania handlu z Izraelem. Jednak władze zareagowały na to zawieszeniem dwóch funkcjonariuszy policji biorących udział w tym incydencie, co składania portal do przekonania, iż rząd pracuje nad przywróceniem poparcia społecznego po zwycięstwie opozycji w wyborach lokalnych, które odbyły się 31 marca.

