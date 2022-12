Niemcy: eksport broni na rekordowym poziomie

W tym roku rząd Niemiec zezwolił na eksport broni o wartości co najmniej 8,35 mld euro – podała agencja „DW”. Zaznacza, że to drugi najwyższy wynik w historii Republiki Federalnej Niemiec.

Jak podała agencja „Deutsche Welle”, w 2022 roku niemiecki rząd zezwolił na eksport produkowanej w tym państwie broni za co najmniej 8,35 mld euro.

„To jedna z najwyższych sum w historii Republiki Federalnej Niemiec” – zaznacza „DW”. Jedynie w 2021 roku Niemcy wyeksportowały więcej broni. Była ona warta 9,35 mld euro.

Przytoczone dane pochodzą z odpowiedzi niemieckiego ministerstwa gospodarki na pytanie Sevim Dagdelen z partii Lewica. Wynika z nich, że ponad jedna czwarta broni i sprzętu wojskowego dostarczonego od 1 stycznia do 22 grudnia br. trafiła na Ukrainę.

Dodajmy, że Dagdelen mocno skrytykowała tę sytuację, zaznaczają, że koalicja rządząca obiecywała ograniczenie eksportu broni. Niemiecka Lewica potępia agresję Rosji przeciwko Ukrainie, ale sprzeciwia się dostarczaniu jej broni, opowiadając się za działaniami dyplomatycznymi. Jest też przeciwnikiem dozbrajania Bundeswehry, uważając, że środki na ten cel powinny pójść m.in. na ochronę klimatu i wsparcie służby zdrowia.

„DW” przypomina, że pierwotnie Berlin planował ograniczenie eksportu uzbrojenia. Był to efekt nacisków ze strony Zielonych i SPD jeszcze w trakcie negocjacji koalicyjnych. Plany te porzucono jednak po napaści Rosji na Ukrainę.

Wcześniej kolejne rządy Niemiec kierowały się zasadą, że nie dostarczają broni do stref objętych wojną i konfliktami zbrojnymi. Zasada ta została jednak uchylona przez kanclerza Olafa Scholza. Krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 27 lutego br., w przemówieniu przed Bundestagiem Scholz mówił o „historycznym przełomie”. Od tamtej pory zatwierdzono dla Ukrainy dostawy broni za 2,24 mld euro.

Co ważne, nawet bez broni wysłanej Ukraińcom w Niemczech zatwierdzono eksport o wartości ponad 6 mld euro. Po Ukrainie, drugie miejsce pod względem odbiorców niemieckiego uzbrojenia zajmuje Holandia (1,83 mld euro), a trzecie – Stany Zjednoczone (0,86 mld euro).

Jak podano, z ogólnej wartości pozwoleń na wywóz broni, 3,36 mld euro dotyczyło eksportu do krajów członkowskich UE, 1,76 mld euro do krajów NATO lub równoważnych państw. 3,23 mld euro dotyczyło eksportu do tzw. krajów trzecich, z czego 2,49 mld euro to eksport do krajów rozwijających się. Zgodnie z definicją OECD, zalicza się do nich także Ukrainę.

Dla porównania można przypomnieć, że w ciągu 16 lat rządów kanclerz Angeli Merkel tylko pięć razy przekroczono granicę 6 miliardów przy eksporcie broni.

Przypomnijmy, że w sierpniu politycy koalicji rządowej w Niemczech zaapelowali do rządu federalnego o dostarczenie dodatkowej broni Ukrainie, nawet jeśli miałoby to tymczasowo osłabić Bundeswehrę. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rząd Niemiec był krytykowany m.in. za powolne dostawy broni.

