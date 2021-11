Rekordowy import samochodów na Ukrainie

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku Ukraińcy importowali prawie pół miliona aut co jest rekordowym poziomem dla tego kraju.

Według danych Ukrawtopromu, jakie przytoczył we wtorek portal finance.ua, w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku na Ukrainę ściągnięto z innych państw 471,6 tys. samochodów osobowych. Oznacza to wzrost aż o 40 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna wartość tego importu to, w ocenie ukraińskich celników, 3,3 mld dol.

82 proc. wśród wszystkich importowanych samochodów stanowiły samochody używane. Wzrost importu takich maszyn wyniósł 38 proc. w stosunku rocznym. Szybciej rósł wwóz samochodów nowych, który wyniósł 49 proc. Łącznie, w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy bieżącego roku na Ukrainę importowano 82 tys. nowych samochodów o łącznej wartości 1,6 mld dol.

Największa liczba nowych aut przywiezionych na Ukrainę pochodziła z Chin – 18 144. Niewiele mniej – 17 338 ściągnięto z Japonii. Na trzecim miejscu znalazła się Rumunia jako kraj pochodzenia 8 371 nowych samochodów importowanych na Ukrainę.

Inaczej przedstawiały się źródła import aut używanych. Na pierwszym miejscu pod tym względem znalazły się Niemcy, skąd Ukraińcy przywieźli 98 442 maszyn. Z USA importowano 98 442 używanych pojazdów. Nasz kraj zajął w tym rankingu trzecie miejsce. 38 061 importowanych na Ukrainę samochodów używanych pochodziło z Polski.

