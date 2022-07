Fatalne nastroje w polskim przemyśle. Nadchodzi spowolnienie gospodarcze?

Wskaźnik PMI obrazujący koniunkturę w polskim przemyśle spadł w czerwcu do 44,4 pkt., co jest poziomem najniższym od ponad 2 lat. Wskazuje to, że branża oczekuje nadchodzącego spowolnienia gospodarczego.

Jak podał w piątek portal Money.pl, wskaźnik PMI, obrazujący koniunkturę w polskim przemyśle, od dwóch miesięcy kształtuje się poniżej 50 pkt, co wskazuje na złe nastroje menedżerów. Co więcej, w czerwcu indeks spadł do poziomu 44,4 pkt, choć rynek oczekiwał niewielkiego spadku z 48,5 do 48 pkt. Tak źle nie było od 25 miesięcy, czyli od początku pandemii.

Money.pl pisze, że wskaźnik poniżej 50 pkt sygnalizuje spadek aktywności przemysłowej. „Wysoka inflacja i narastające napięcia geopolityczne doprowadziły do silnego spadku nowych zamówień i w konsekwencji także produkcji przemysłowej” – czytamy w raporcie S&P Global Market Intelligence cytowanym przez portal.

Jak czytamy, spada także zatrudnienie, zapasy i popyt na środki produkcji. Firmy ograniczają zakupy z powodu braku nowych zamówień i mniejszych potrzeb produkcyjnych.

„Po majowym spadku PMI poniżej neutralnego progu 50, najnowsze dane wykazały zapierające dech w piersiach spadki zamówień i produkcji oraz niespotykane wcześniej (poza przestojami związanymi z pandemią w 2020 roku oraz szczytem światowego kryzysu finansowego w 2008 roku) tempa spadków. Wskazuje to na gwałtowne wyhamowanie ekspansji w sektorze i, jak można się spodziewać, skłania firmy do ograniczania działalności z powodu coraz bardziej niepewnych prognoz na przyszłość” – napisał w raporcie S&P Global Market Intelligence.

Portal Forsal cytuje komentarz Konrada Bochniarza z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy spodziewa się spowolnienia gospodarczego dopiero jesienią. Jego zdaniem w wakacje aktywność przemysłowa pozostanie dość wysoka.

Kresy.pl / money.pl / forsal.pl