Francuskie AMX-10 RC dla Ukrainy w przeciągu dwóch miesięcy

Jak poinformowało w piątek francuskie ministerstwo obrony, Ukraina otrzyma francuskie pojazdy opancerzone AMX-10 RC w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Warunki dostawy tych kołowych pojazdów opancerzonych ogłosili po rozmowie telefonicznej 12 stycznia ministra obrony Francji Sebastiena Lecornou i szefa ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa.

Francuski minister potwierdził swoje „niezłomne poparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji”. Potępił też rosyjskie ostrzały ukraińskiej infrastruktury cywilnej.

Ministrowie omówili realizację pomocy wojskowej udzielonej przez Francję. Reznikow chwalił jakość systemów obrony przeciwlotniczej Crotale, które zostały niedawno przekazane przez Francję i były używane do obrony Kijowa podczas ostatnich rosyjskich nalotów.

Ministrowie uzgodnili, że dostawa francuskich bojowych wozów opancerzonych AMX 10-RC, nazywanych czasem czołgami lekkimi, nastąpi w ciągu dwóch miesięcy.

Emmanuel Macron zapowiedział na początku roku podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Francja dostarczy Ukrainie transportery opancerzone AMX-10 RC, które również zaliczane są do czołgów kołowych.

Prezydent Francji podjął decyzję o rozszerzeniu pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie, wyrażając zgodę na dostawę lekkich czołgów bojowych AMX-10 RC – czytamy.

To będzie pierwszy raz gdy Siły Zbrojne Ukrainy zostaną wyposażone w czołgi produkcji zachodniej. Notka prasowa nie wyjaśnia, ile sztuk sprzętu wojskowego trafi na Ukrainę ani kiedy to nastąpi.

Had a long and detailed conversation with President of France @EmmanuelMacron on the current situation. Thanked for the decision to transfer light tanks and Bastion APCs to Ukraine, as well as for intensifying work with partners in the same direction. 1/2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2023