Francja przekazała Ukrainie systemy artylerii rakietowej LRU, będące odmianą amerykańskich wyrzutni M270.

Ukraina otrzymała od Francji systemy artylerii rakietowej LRU. Poinformował o tym we wtorek ukraiński minister obrony, Ołeksij Reznikow.

„4. brat w rodzinie Długiej Ręki, LRU z Francji, przybył na Ukrainę! Ukraińska armia jest teraz jeszcze potężniejsza, by odstraszać i niszczyć wroga. To wyraźny rezultat przyjaźni między Wołodymyrem Zełenskim i Emmanuelem Macronem” – napisał na Twitterze Reznikow.

