Firmy importujące zboże z Ukrainy. Ministerstwo w końcu publikuje listę, ale bez szczegółów

Mimo, że Ukraina nie jest w strukturach Unii Europejskiej, to otrzymała też pieniądze z UE. Informuje o tym na swoich stronach internetowych Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy - alarmuje portal Farmer.pl w poniedziałkowym materiale.

Informacji na ten temat dopatrzył się Karol Olszanowski, prawnik i ekonomista związany z branżą rolną. "W 2022 r. UE przekazała 50 milionów euro na quasi dopłaty bezpośrednie dla producentów rolnych na Ukrainie. Pomoc przyznawana jest do posiadanego hektara 3100 hrywien lub do każdej krowy 5300 hr. Dotyczy gospodarstw do 120 ha lub posiadaczy do 100 krów. Pomoc jest bezzwrotna. Co ciekawe gospodarstwa do 100 ha. określane są oficjalnie jako ,,małe". Ministerstwo rolnictwa Ukrainy szacuje, że na Ukrainie gospodarstwa do 100 ha zajmują powierzchnię 800 tys. ha ( czyli tyle co 2 duże holdingi np. Kernel + UkrlandFarming). Czy UE dalej będzie kontynuować takie formy wsparcia dla ukraińskich rolników?" - napisał w niedzielę na platformie X.