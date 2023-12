Estonia chce ukończyć płot na granicy z Rosją do końca 2025 roku

Szef estońskiej straży granicznej zapewnił, że infrastruktura lądowa na wschodniej granicy Estonii zostanie ukończona do końca 2025 roku. Do tego czasu jej część ma zostać wyposażona w sprzęt monitorujący. Całość umocnień na granicy z Rosją może zostać ukończona do 2027 r., pod warunkiem uzyskania odpowiedniego finansowania.

Janek Magi, szef departamentu ds. polityki migracyjnej Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii, a zarazem komendant estońskiej straży granicznej oświadczył, że ogrodzenie wzdłuż wschodniej granicy państwa zostanie ukończone do końca 2025 roku. Dotyczy to także dodatkowego sprzętu monitorującego. Zapewnił też, że równolegle z budową 15 stacji monitorujących trwa budowa systemów monitorowania rzeki Narwy.

„Mamy pieniądze na stanowiska monitorujące, ale wciąż szukamy możliwości i środków na sfinansowanie sprzętu monitorującego” – dodał Magi. Wspomniał w tym kontekście o środkach unijnych, a także o możliwości uzyskania wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. E jego ocenie, pod warunkiem uzyskania wystarczającego dofinansowania, całość umocnień na granicy z Rosją może być gotowa do 2027 roku. Wszystko to wymaga jednak dodatkowych 55 mln euro.

„Granica będzie w 100 proc. objęta nadzorem technicznym, będziemy mogli dostrzec nisko latające obiekty, w tym drony” – powiedział Magi.

Zaznaczył, że budowę umocnień przyspieszono ze względu na zagrożenie ze strony Białorusi i jej władz, na czele z Aleksandrem Łukaszenką, który wykorzystywał już imigrantów do wywierania presji na swoich sąsiadów.

Przypomnijmy, że granica estońsko-rosyjska ma łącznie 333,7 km długości, z czego 207,5 km na lądzie i na rzekach oraz 126,2 km wzdłuż trzech połączonych ze sobą jezior. Znajduje się na niej siedem przejść granicznych: piesze, samochodowe i dwa przejścia kolejowe.

Jak informowaliśmy w 2015 roku, departament policji i ochrony granic Estonii zapowiedział, że zamierza co najmniej dwie trzecie lądowej granicy z Rosją zagrodzić płotem o wysokości 2,5 metra. Wszystko po to, aby zapobiec naruszeniom granicy ze strony sąsiada. Płot miał powstać do 2018 roku. Deklaracja podjęcia działań padła w związku z porwaniem przez Rosjan estońskiego oficera służby bezpieczeństwa Estonia Kohvera na trudno dostępnym i źle oznakowanych odcinkach granicy.

Prace przygotowawcze rozpoczęto jednak dopiero w 2017 roku. Ostatecznie w marcu 2020 roku, estońskie Eesti Rahvusringhääling poinformowało o wygranym przetargu na budowę I etapu ogrodzenia na granicy estońsko-rosyjskiej – budowa płotu ruszyła latem tego samego roku.

W czerwcu 2022 roku pisaliśmy, że w prowincji Võru ukończono pierwszy odcinek ogrodzenia o długości 23,5 km na granicy Estonii z Rosją. Nastąpiło to rok wcześniej, niż początkowo zakładano. Również koszt prac okazał się o prawie milion euro niższy niż kwota 20 mln euro przeznaczona pierwotnie na ten cel. W kolejnym etapie projektu do 2025 roku przewidziano budowę kolejnych 35 km bariery. Już wówczas pisaliśmy, że budowa płotu to tylko część planowanej reformy na granicy – do 2027 roku Estończycy chcą zamontować działający w czasie rzeczywistym monitoring.

wilnoteka.lt / PAP / Kresy.pl