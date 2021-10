Borrell: UE jest gotowa nałożyć sankcje na białoruskie linie lotnicze

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE, że UE jest gotowa, w związku z przerzuceniem migrantów do Europy, zastosować sankcje wobec białoruskiego narodowego przewoźnika lotniczego, Bieławii (Belavii).

W poniedziałek w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej dyskutowali o nowych sankcjach gospodarczych wobec Białorusi mających powstrzymać Mińsk przed ściąganiem migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki do Europy i wysyłaniem ich na granicę UE.

Według agencji Reutera powołującej się na źródła dyplomatyczne, propozycja sankcji, po raz pierwszy wyrażona przez Łotwę w poniedziałek, nie była początkowo na porządku dziennym ministrów spraw zagranicznych UE. Jej pojawienie się w agendzie spotkania mogło być odpowiedzią na niedawną decyzję Białorusi o wydaleniu ambasadora Francji.

W poniedziałek łotewski minister spraw zagranicznych Edgars Rinkevics zaproponował wprowadzenie ostrzejszych sankcji wobec Białorusi, m.in. wobec firm turystycznych, które organizują przeloty migrantów, a także wobec linii lotniczych Bieławia, które już mają zakaz wstępu do przestrzeni powietrznej UE. Tym razem sankcje miałyby polegać na zakazie transakcji z Bieławią. To istotne, ponieważ Bieławia leasinguje samoloty od firm z UE, zwłaszcza z Irlandii.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas powiedział, że po unijnym spotkaniu w najbliższych dniach odbędą się dalsze rozmowy. „Będziemy wywierać większą presję na linie lotnicze, które przywożą ludzi z różnych miejsc do Mińska, skąd przy wsparciu tamtejszego władcy są przywożeni na granice” – powiedział.

Jak podał na Twitterze brukselski korespondent Radia Wolna Europa Rikard Jozwiak, po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że UE jest gotowa do nałożenia sankcji na Bieławię.

EU foreign policy chief Josep Borrell says that the EU is ready to adopt sanctions on the #Belarus national carrier Belavia and speak to third countries from which flights go to Minsk with migrants

