Erdogan: Hagia Sophia zostanie otwarta dla kultu 24 lipca, to zwiastun wyzwolenia meczetu al-Aksa

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że słynna Hagia Sophia, niegdyś kościół chrześcijański, 24 lipca zostanie po latach ponownie otwarta dla muzułmańskiego kultu. „Zmartwychwstanie Hagii Sophii jest zwiastunem wyzwolenia meczetu al-Aksa”.

Jak informowaliśmy, w piątek sąd najwyższy w Turcji ogłosił, że przekształcenie przez Mustafę Ataturka, założyciela Republiki Turcji, Hagii Sophii, dawnej świątyni chrześcijańskiej, a później meczetu w muzeum, było niezgodne z prawem. Prezydent Recep Tayyip Erdogan oświadczył w związku z tym, że Hagia Sophia jest otwarta dla kultu muzułmańskiego. Ogłosił to pomimo międzynarodowych ostrzeżeń, by nie zmieniać statusu prawie 1500-letniej budowli, miejsca kultu zarówno dla chrześcijan, jak i muzułmanów.

Kilka godzin po tym, jak opublikowano prezydencki dekret w sprawie Hagii Sophii, Erdogan wystąpił w nadawanym na żywo przemówieniu. Powiedział w nim, że świątynia zostanie otwarta dla muzułmańskiego kultu w piątek 24 lipca.

„Jak w przypadku innych meczetów, drzwi Hagii Sophii będą otwarte dla wszystkich, w tym tureckich obywateli i turystów. Planujemy otworzyć meczet Hagia Sophia dla kultu 24 lipca” – powiedział w piątek wieczorem prezydent Turcji. Zaznaczył, że obiekt ten znajduje się pod turecką jurysdykcją. „Wszelkie sprzeciwienie się decyzji naszej jurysdykcji będzie postrzegane jako naruszenie naszej suwerenności” – oświadczył Erdogan. Słowa te były najpewniej odniesieniem do słów przywódców Stanów Zjednoczonych, Grecji i kościołów, którzy wyrazili zaniepokojenie zmianą statusu ogromnego budynku.

„Podjęto decyzję o przekazaniu zarządzania meczetem Ajasofji Dyrekcji Spraw Religijnych i otwarciu go na nabożeństwo”- głosi oficjalna decyzja podpisana przez Erdogana.

W swoim wystąpieniu Erdogan powiedział, że pierwszymi modlitwami wewnątrz „nowego meczetu” będą modły piątkowe. Było to wyraźne nawiązanie do roku 1453 i zdobycia Konstantynopola przez Imperium Osmańskie, po którym sułtan Mehmed II udał się na pierwszą piątkową modlitwę do szybko przekształconego w meczet kościoła Mądrości Bożej. Już w czasie, gdy prezydent przemawiał, przed świątynią wieczorne modlitwy muzułmańskie odprawiała grupa aktywistów. Jednocześnie, Erdogan wezwał społeczeństwo, żeby nie spieszyć się z odwiedzaniem obiektu, by nie opóźniać przygotowań do ponownego otwarcia. Jego zdaniem, wszystkie przygotowania do tego potrwają pół roku.

Erdogan wygłaszał swoje przemówienie na tle kopii dekretu sułtana Mehmeda II, zdobywcy Konstantynopola, o przekształceniu kościoła Mądrości Bożej w meczet. Powiedział, że jest to liczące sobie 567 lat prawo do ponownego przejęcia obiektu jako meczetu. Przypomniał też, że sułtański dekret zawiera w swojej treści przekleństwo na tych, którzy chcieliby przekształcić Hagię Sophię w coś innego niż meczet.

„Prawa narodu tureckiego do Hagii Sophii jest nie mniejsze niż tych, którzy ją zbudowali 1500 lat temu” – podkreślił prezydent Turcji, ponownie odnosząc się do głosów krytyki pod adresem Ankary. „Historia jest świadkiem naszej walki o wniesienie tolerancji wszędzie, gdzie nasz naród poczynił podboje. Dziś mamy 435 kościołów i synagog otwartych dla kultu. Mimo tego, wszędzie indziej widzieliśmy coś przeciwnego. Tylko kilka budynków zbudowanych przez naszych przodków we Wschodniej Europie i na Bałkanach wciąż dziś stoi”.

Po wyrecytowaniu wierzy i tekstów tureckich autorów i myślicieli na sławiących Hagię Sophię i wzywających do ponownego przekształcenia jej w meczet, Erdogan powiedział, że obiekt ten znów będzie dla świata symbolem.

– Zmartwychwstanie Hagii Sophii jest zwiastunek wyzwolenia meczetu al-Aksa – oświadczył Erdogan, odnosząc się do ważnego meczetu w Jerozolimie. Izrael często odmawia palestyńskim muzułmanom modlitwy w tym miejscu.

W 2016 roku pierwszy raz od ustawowej sekularyzacji świątyni, w jej wnętrzu muezin zaintonował ezan, czyli wezwanie muzułmanów do modlitwy. Wydarzenie to było transmitowane na żywo przez turecką telewizję państwową TRT.

dailysabah.com / Kresy.pl