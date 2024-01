Empik sprzedaje banderowskie produkty [+FOTO]

Przyczynkiem do krytyki polityki językowej Kazachstanu stało się przemianowanie nazw stacji kolejowych z rosyjskich na kazachskie. Skłoniło to Kandelaki do robienia daleko idących porównań. "Jak pokazuje doświadczenie krajów bałtyckich, jest to tendencja bardzo niebezpieczna. Tutaj też wszystko zaczęło się od drobnych rzeczy, a potem zamieniło się w prawdziwą kulę śnieżną: zamknięto rosyjskie szkoły, usunięto sowieckie pomniki, zakazano używania języka rosyjskiego, a w końcu wyrzucono emerytów na mróz" - napisała na swoim kanale na Telegramie dziennikarka odnosząc się najwyraźniej do deportacji obywateli Rosji zamieszkujących Łotwę, którzy nie spełnili językowych kryteriów na stały pobyt w tym kraju.