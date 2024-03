Duda: zaproponuję, aby państwa NATO wydawały na obronność 3 proc. PKB

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że zaproponuje, aby wymaganiem NATO było wydawanie na obronność 3 proc. PKB, a nie 2 proc., jak dotychczas.

W Pałacu Prezydenckim odbywa się w poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. “Uważam, że powinniśmy postawić taki postulat i chcę to zaproponować w najbliższym czasie – teraz w czasie naszej wizyty w Białym Domu i będę o tym rozmawiał ze wszystkimi kolejnymi naszymi sojusznikami, także z Sekretarzem Generalnym NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu, by państwa NATO wspólnie jednak zdecydowały, że tym wymaganiem Sojuszu będzie wydatkowanie nie 2 proc., tylko 3 proc. PKB na obronność, że to będzie ta granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić” – oświadczył Duda otwierając posiedzenie.

Prezydent mówił też o konieczności “jasnej i odważnej” odpowiedzi na rosyjską agresję. “Tą odpowiedzią będzie zwiększenie potencjału militarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ktoś powie: to jest reaktywność. Tak, bo Sojusz Północnoatlantycki jest Sojuszem obronnym, a obronność to znaczy, że jeżeli ktoś nam zagraża to my reagujemy, dlatego dzisiaj jest potrzeba zrealizowania tego umocnienia” – powiedział.

“Uważam, że poprzez zwiększenie wydatków na obronność we wszystkich krajach Sojuszu, to umocnienie jest realnie możliwe” – podkreślił.

Duda ocenił, że nadszedł czas, aby przygotować dla Polski nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. “2022 rok wprowadził tutaj ogromną zmianę. Zmianę, z której cały czas przez te dwa lata, od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę wyciągamy wnioski. Właśnie pod względem strategicznym – i obserwując, i analizując sytuację. Zgadzam się z Panem Premierem, że jest czas dzisiaj na to, aby na podstawie wszystkich tych doświadczeń, i naszej sytuacji przygotować dla Polski nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego” – powiedział.

Podziękował wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi–Kamyszowi za wyrażoną wolę, aby nad nią pracować.

“Mam nadzieję, że wkrótce ten niezwykle ważny dokument dla naszego kraju powstanie. I mam nadzieję, że może przed trzecią rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę będziemy ten dokument mieli, jako gotowy, przyjęty i będzie mógł być w naszym kraju realizowany” – kontynuował prezydent.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając też ich tematykę.

prezydent.pl / Kresy.pl