Powstanie piąta dywizja zmechanizowana. Szef MON powołał pełnomocnika

Podjąłem decyzję o powołaniu pełnomocnika MON ds. powołania nowej, piątej dywizji Wojska Polskiego. Chcemy, aby powstała jak najszybciej – oświadczył minister obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak.

W sobotę w Elblągu zorganizowano uroczystości z okazji 103. rocznicy powstania 16 Dywizji Zmechanizowanej (16 DZ). Wśród uczestników byli m.in. wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak, a także zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, gen. dyw. Marek Sokołowski.

Podczas uroczystej zbiórki wicepremier ogłosił, że dotychczasowy zastępca dowódcy dywizji, gen. bryg. Wojciech Ziółkowski, został dowódcą 16 DZ.

Ponadto, Błaszczak ujawnił szczegóły programu zwiększenia liczebności Wojska Polskiego do 300 tys. żołnierzy oraz doprowadzenie wojsk lądowych do stanu 6 dywizji. Poinformował, że kolejna, piąta dywizja, powstanie w północno-wschodniej Polsce. Operacyjnie będzie odpowiadała za obszar między 16 a 18 dywizją zmechanizowaną.

Pełnomocnikiem ds. sformowania nowej, piątej dywizji zmechanizowanej, został mianowany gen. bryg. Norbert Iwanowski. Obecnie jest on szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP, a wcześniej był m.in. dowódcą 15 Brygady Zmechanizowanej.

– Podjąłem decyzję o powołaniu pełnomocnika MON ds. powołania nowej, 5. dywizji Wojska Polskiego (…) na wschód od Wisły. Chcemy, aby powstała jak najszybciej – oświadczył minister obrony. Dodał, że obszar jej przyszłego działania, to jest „teren przede wszystkim województwa podlaskiego, ale nie tylko”.

Podczas uroczystości, minister Błaszczak podkreślił znaczenie 16 Dywizji Zmechanizowanej jako związku taktycznego, obecnego na północnym-wschodzie naszego kraju i współodpowiedzialnego za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Powiedział też, że jego priorytetem jest budowanie silnej i licznej armii. Z tego względu zdecydował o utworzeniu jednostki wojskowej w Ostródzie, w miejsce poprzedniej, zlikwidowanej w 2011 roku.

Szef MON podziękował też obecnym żołnierzom zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej, za to, że zdecydowali się na służbę w Wojsku Polskim. – Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, ale jest to także szansa na wasz osobisty rozwój – powiedział Mariusz Błaszczak. Według niego, „z roku na rok żołnierzy Wojska Polskiego przybywa, a teraz ten proces jest jeszcze bardziej dynamiczny”.

Wicepremier zwrócił też uwagę, że polscy żołnierze potrzebują nowoczesnego sprzętu, by móc skutecznie odstraszać potencjalnego agresora i prowadzić obronę. Zaznaczył, że do jednostek 16 DZ w ostatnim czasie trafiło dużo nowego uzbrojenia, m.in. pierwsze egzemplarze amerykańskich wozów MRAP Cougar czy nowoczesne wozy dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak. Zapowiedział też, że żołnierze tej dywizji jeszcze w tym roku otrzymają czołgi K2, zakupione od Korei Południowej.

– Jeszcze w tym roku do 16 DZ trafią koreańskie czołgi K2. To są nowoczesne czołgi, zaprojektowane i zbudowane w XXI wieku. Są przystosowane do warunków geograficznych, jakie panują w województwie warmińsko-mazurskim. Mają zawieszenie hydropneumatyczne, są naprawdę doskonałym sprzętem – przekonywał Błaszczak.

– Najpierw otrzymają je żołnierze 20 Brygady Zmechanizowanej. Potem trafią do kolejnych jednostek z Morąga, potem Ostródy oraz Elbląga. Nowoczesny sprzęt w rękach doświadczonych żołnierzy stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszej ojczyzny – podkreślił minister obrony. Ponadto, żołnierze 16 DZ mają być wyposażeni także w koreańskie armatohaubice K9.

