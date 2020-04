Dotychczas wpłynęło 162 tys. wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Do soboty zostało złożonych ponad 162 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej m.in. na ochronę miejsc pracy oraz o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało, że do soboty wpłynęło 162 284 wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Dotyczą m.in. ochrony miejsc pracy oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

„Tarcza antykryzysowa„, która obowiązuje od 1 kwietnia ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Przewiduje on m.in.: zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy (marzec–maj) mikrofirm zatrudniających do 9 osób; świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenie, agencyjna, o dzieło) oraz samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; uelastycznienie czasu pracy (dla firm posiadających kłopoty finansowe) i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak poinformował PAP, dotychczas wpłynęło 162 284 wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Największa ich liczba – 116 605 – wpłynęła od przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zwolnienie z konieczności opłacenia składek za okres od marca do maja. 26 260 wniosków dotyczyło z kolei świadczenia postojowego, odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat – 1925, 1364 dotyczyło natomiast świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych.

15 312 mikroprzedsiębiorców zawnioskowało do soboty rano o pożyczkę. 1358 zwróciło się zaś z wnioskiem o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

pap / forsal.pl / kresy.pl