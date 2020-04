Rząd Wielkiej Brytanii nie będzie luzował obostrzeń

Jak przekazała w niedzielę Agencja Prasowa Reuters, czołowy polityk Partii Konserwatywnej informował, że brytyjski rząd nie podejmuje jeszcze dyskusji na temat odwołania obostrzeń związanych z koronawirusem.

Brytyjski rząd uważa, że jest jeszcze za wcześnie na planowanie rozluźniania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa – przekazuje Reuters. Zamknięcie kraju trwa już cztery tygodnie, nie działają restauracje, miejsca kultury, bary, puby i placówki edukacyjne. Obywatele mogą wychodzić jedynie do pracy i po podstawowe produkty.

Zobacz też: Kanada: Pracownicy domu pomocy społecznej porzucili podopiecznych. Zmarło 31 osób

„Fakty i zdania doradców są jednoznaczne nie powinniśmy w tym momencie nawet myśleć o ściąganiu restrykcji” – informował Michael Gove, członek Partii Konserwatywnej i kanclerz księstwa Lancaster.

Takie same wiadomości przekazywał w niedzielę Gavin Williamson, brytyjski minister edukacji. Informował, że rozumie zniecierpliwienie rodziców i uczniów, jednak ze względu na bezpieczeństwo nie może podjąć decyzji o otwarciu placówek.

„Szkoły będą otwarte dopiero kiedy doradcy naukowi stwierdzą, że nadeszła na to pora” – przekazał w mediach społecznościowych.

No decision has been made on when we will reopen schools.

I can reassure schools and parents that they will only reopen when the scientific advice indicates it is the right time to do so.

— Gavin Williamson (@GavinWilliamson) April 19, 2020