Wysoka proporcja hospitalizowanych na Białorusi

Według danych oficjalnych koronawirus SARS COVID-19 wykazuje się na Białorusi dużą zjadliwością bowiem proporcja liczby osób hospitalizowanych wobec wszystkich wykrytych zakażeń jest wysoka.

Ostatnie dane na temat liczby zakażonych białoruskie Ministerstwo Zdrowia podało w piątek. Wynika z nich, że do tej pory wykryto na Białorusi 4779 zarażonych nowym wirusem. To co rzuca się w oczy to wysoka proporcja osób, które musiały zostać poddane leczeniu szpitalnemu. Jak zacytował w sobotę portal Tut.by osób takich było 3282.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Według tej samej informacji z choroby wywoływanej przez koronawirusa udało się już wyleczyć 458 osób. Natomiast 510 ciągle jest diagnozowanych jako podejrzani o zarażenie. Odnotowano 45 zgonów spowodowanych przez koronawirusa, ale wszyscy zmarli mieli choroby towarzyszące.

Do tej pory na Białorusi przeprowadzono 92 709 testów na obecność SARS COVID-19. Ich masowe stosowanie jest tym prostsze, że testy są produkowane na miejscu. Przeprowadza je łącznie 25 laboratoriów otwartych w republikańskich ośrodkach naukowo-doświadczalnych, w ośrodkach higieny, epidemiologii i zdrowia społecznego, a nawet prywatnych ośrodkach zdrowia.

Epidemiolodzy już rejestrują zarażenia wewnątrz kraju, a nie od ludzi przyjeżdżających z zagranicy. Mimo to poza przedłużeniem ferii wiosennych dla uczniów władze Białorusi nie wprowadziły żadnych ostrzejszych form zapobiegania szerzeniu się nowego wirusa. Do ich wprowadzenia wzywała już oficjalny Mińsk misja Światowej Organizacji Zdrowia jaka przybyła na Białoruś. Prezydent tego kraju Aleksandr Łukaszenko wypowiadał się do tej pory w sposób bagatelizujący SARS COVID-19.

tut.by/kresy.pl