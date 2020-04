Trump: Jeśli Chiny okażą się „świadomie odpowiedzialne” za pandemię to powinny ponieść konsekwencje

Donald Trump zasugerował, że Chiny mogły celowo spowodować wybuch pandemii koronawirusa, który zabił już ponad 38 000 Amerykanów. Stwierdził, że jeśli kraj ten okaże się „świadomie odpowiedzialny” to powinien ponieść konsekwencje.

„Zobaczymy jak potoczy się ich dochodzenie. Ale prowadzimy również własne dochodzenia. Jeśli to był błąd, to błąd jest błędem. Ale jeśli byli świadomie odpowiedzielni to tak, powinni ponieść konsekwencje” – powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu w sobotę.

Przedstawiciele Partii Republikańskiej od jakiegoś czasu próbują obwinić Chiny za pojawienie się koronawirusa w prowincji Hubei pod koniec 2019 roku. Sugerują, że wirus został wypuszczony z laboratorium podczas chińskich eksperymentów. Stworzyli nawet ustawę, która pozwoliłaby pozwać Amerykanom Chiny za szkody spowodowane pandemią.

Republikanie atakowali Demokratów, którzy stawali w obronie Chińczyków – oskarżyli nawet jednego z nich, członka Kongresu, że został zwerbowany.

„Nasze stosunki z Chinami były dobre, dopóki tego nie zrobili” – powiedział w sobotę Trump. „Zadano mi pytanie: <<czy jesteś zły na Chiny?>> Cóż, odpowiedzieć można by wyraźne tak, ale to zależy: czy to był błąd, który wymknął się spod kontroli, czy też został popełniony umyślnie?”

W zeszłym tygodniu w ramach kampanii wyborczej sztab Trumpa wysyłał e-maile, w których oskarżał Chiny o „kłamanie” w sprawie koronawirusa. Jeszcze w styczniu i lutym sam Trump wielokrotnie wychwalał Chiny i ich prezydenta, Xi Jipinga, za to jak radzą sobie w wirusem.

W zeszłym tygodniu Trump zapowiedział wstrzymanie finansowanie przez USA Światowej Organizacji Zdrowia, oskarżając agendę ONZ o przyjmowanie chińskich twierdzeń o chorobie za prawdziwe. Ruch ten spotkał się powszechną krytyką społeczności międzynarodowej.

Podobne głosy, oskarżające USA o epidemię, słychać było w Chinach jeszcze w marcu. Jak pisaliśmy, przedstawiciel chińskiej dyplomacji Lijian Zhao oskarżył na swoim profilu w mediach społecznościowych amerykańskie wojsko o rozpoczęcie epidemii koronawirusa w Chinach. „Kiedy pojawił się pacjent zero w USA?” – pytał chiński dyplomata. „W jakim szpitalu przebywał? To amerykańska armia mogła przynieść epidemię do Wuhan. Bądźcie jawni! Udostępnijcie opinii wasze dane! Stany są nam winne wyjaśnienia!”. Niedługo później Departament Stanu USA wezwał do siebie chińskiego ambasadora w związku z oskarżeniami Chin o roznoszenie koronawirusa przez amerykańskie wojsko.

Chińscy politycy przez tygodnie rzucali podejrzenia na temat rozwoju koronawirusa w ich kraju. Mimo tego, że pierwsze przypadki wirusa zostały zauważone w mieście Wuhan w chińskiej prowincji Hubei, Komunistyczna Partia Chin szukała alternatywnych wyjaśnień.

Kresy.pl / Bloomberg