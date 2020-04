Przepustki dla 100 tysięcy więźniów w Iranie przedłużone do 20 maja

Iran przedłużył tymczasowe wypuszczenie więźniów na kolejne trzydzieści dni – poinformowała w niedzielę Agencja Prasowa Reuters. Skazani nie powrócą do zakładów karnych dopóki nie zostanie opanowana pandemia koronawirusa.

W niedzielę, Hassan Rouhani prezydent Iranu poinformował o przedłużeniu przepustek dla 100 tysięcy więźniów – przekazuje Reuters. Więźniowie zostali wypuszczeni, aby uniknąć epidemii w zatłoczonych zakładach zamkniętych.

Tymczasowe uwolnienie więźniów zostało ogłoszone w lutym, na wolność wyszły także osoby z zagranicznymi i podwójnymi obywatelstwami.

„Przepustki więźniów, którzy nie sprawiają zagrożenia dla naszego społeczeństwa zostały przedłużone do 20 maja” – przekazał mediom irański prezydent.

Organizacja Narodów Zjednoczonych skrytykowała Iran za to, że większość aktywistów na rzecz praw człowieka i zatrzymanych osób z zagranicznym obywatelstwem ciągle przebywa w więzieniach.

Prezydent Rouhani przekazał także, że meczety i święte miejsca w Iranie zostaną zamknięte przynajmniej do czwartego maja. „Meczety i miejsca kultu pzostaną zamknięte przez następne dwa tygodnie. W przyszłym tygodniu podamy decyzje co do zgromadzeń podczas nadchodzącego Ramadanu”.

W sobotę władze Iranu dopuściły do działalności przedsiębiorstwa o niskim ryzyku. Otworzone zostały sklepy, część fabryk i jednoosobowych przedsiębiorstw.

Do tej porty w Iranie zostało wykrytych 80 868 przypadków koronawirusa, ponad 5 tysięcy zakończyło się zgonem.

Jak przekazaliśmy na naszym portalu, Korpus Strażników Rewolucji w Iranie poinformował w środę na konferencji prasowej, że jest w posiadaniu systemu do natychmiastowego wykrywania koronawirusa. Sprzęt ma wykazywać 80% skuteczność.

„System może wykryć obszar skażony koronawirusem oddalone do stu metrów w pięć sekund i nie potrzebuje próbek krwi od pacjentów. Był testowany w wielu szpitalach i wykazywał pozytywne efekty w 80% przypadków” – przekazał generał Hossein Salami.

Zdaniem dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji, system wykrywa koronawirusa dzięki tworzeniu „pola magnetycznego” i wykorzystywaniu danych o wirusie. Przekazał również, że urządzenie będzie można dostosować do każdego rodzaju wirusa.

