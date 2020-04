Iran przedstawił radar do wykrywania koronawirusa

Jak przekazał dziennik The Times of Israel, Irański Korpus Strażników Rewolucji poinformował w środę o stworzeniu systemu, który natychmiastowo wykrywa koronawirusa.

Korpus Strażników Rewolucji w Iranie poinformował w środę na konferencji prasowej, że jest w posiadaniu systemu do natychmiastowego wykrywania koronawirusa – informuje portal. Sprzęt ma wykazywać 80% skuteczność.

„System może wykryć obszar skażony koronawirusem oddalone do stu metrów w pięć sekund i nie potrzebuje próbek krwi od pacjentów. Był testowany w wielu szpitalach i wykazywał pozytywne efekty w 80% przypadków” – przekazał generał Hossein Salami.

#Iran unveils a #coronavirus “magnetic detector”.#IRGC chief Salami unveils a handheld radar-like device “that can detect any spot infected [with the virus] within a 100-meter radius.”#COVID19 pic.twitter.com/h57DkZox8I

— Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) April 15, 2020