W Kirgistanie odnotowano jak do tej pory niewielka liczbę zakażeń koronawirusem SARS COVID-19 jednak władze tego państwa spodziewają się dużego wzrostu zachorowań.

Nowy koronawirus dotarł już do Azji Środkowej, ale w sąsiadującym w Chinami Kirgistanie liczba zakażeń ciągle jest stosunkowo niewielka. Jednak władze spodziewają się jej szybkiego wzrostu już w przyszłym tygodniu. „Taki wniosek zrobiliśmy przeprowadzają analizę danych [na temat tego] jak rozwijała się pandemia w innych państwach” – powiedział wiceminister zdrowia Norbołot Usenbajew – „Obraz rozprzestrzenienia i aktywności wirusa w zasadzie pod wieloma względami jest podobny. Po szczycie zachorowań spodziewana jest stabilizacja, a potem spadek liczby zachorowań”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Już opracowaliśmy środki i jesteśmy gotowi przeciwdziałać nowym ogniskom. Jedno mogę powiedzieć na pewno, dołożyliśmy wszelkich starań żeby utrzymać sytuację pod kontrolą. Mamy wszystko co do tego konieczne. Jeśli będzie trzeba wykorzystamy rezerwy. Jeszcze raz zwracam się do obywateli aby byli świadomi i zostali w domach. Przy najmniejszych podejrzeniach choroby zwracać się do lekarzy i postarać się ograniczyć kontakty z bliskimi i znajomymi. Proszę też wzmocnić środki przestrzegania higieny osobistej. To dla waszego dobra” – słowa kirgiskiego wiceministra zacytowała „Rossijskaja Gazieta”.

Usenbajew poinformował również, że na wszystkich przejściach granicznych zostali rozmieszczeni lekarze wykorzystujący ekspresowe testy do badania przekraczających granicę kierowców ciężarówek.

Do 19 kwietnia w Krigistanie wykryto 554 przypadków zakażenia się koronawirusem. Wśród nich aż 134 zarażonych to lekarze. W ciągu doby liczba wzrosła o 45. Z powodu choroby wywołanej przez koronawirusa SARS COVID-19 zmarło w Kirgistanie pięć osób. Większość zakażeń wykryto w regionie oszyńskim graniczącym z Tadżykistanem i Uzbekistanem. W tym drugim państwie liczba zakażeń jest już znacznie większa i sięga 1495 osób. W regionie oszyńskim mieszka wielu etnicznych Uzbeków mogących mieć krewnych w sąsiednim kraju.

Czytaj także: Wysoka proporcja hospitalizowanych na Białorusi

rg.ru/worldmeters.info/kresy.pl