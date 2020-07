Doradca prezydenta Palestyny ostrzega przed wybuchem trzeciego powstania

Doradca prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmouda Abbasa ostrzegł w sobotę, że istnieje możliwość trzeciego powstania palestyńskiego, jeśli rząd Izraela zrealizuje swój plan aneksji części Zachodniego Brzegu – poinformował Times of Israel.



Jak poinformował portal Times of Israel, doradca Mahmouda Abbasa prezydenta Autonomii Palestyny Nabil Shaath ostrzegał władze Izraela przed anektowaniem palestyńskich ziem, w rozmowie z arabskojęzycznym oddziałem telewizji France 24 przekonywał, że zarówno organizacja Fatah i Hamas mogą doprowadzić do trzeciego powstania.

„Kiedy wszystko wybuchnie i stanie się pełnoprawną intifadą, zobaczymy połączenie sił między Gazą a Zachodnim Brzegiem” – poinformował Shaath.

Palestyński doradca powiedział również, że spodziewał się, że potencjalne powstanie zostanie sfinansowane przez świat arabski, zauważając, że Arabia Saudyjska wysłała miliardy dolarów w ciągu pierwszych kilku dni Drugiej Intifady, nie podał jednak żadnych szczegółów.

Druga Intifada, która wybuchła na początku 2000 roku, obejmowała fale zamachów samobójczych i inne ataki terrorystyczne, w których zginęło ponad 1000 Izraelczyków.

Oświadczenie Shaatha pojawiło się po tym, jak rywalizujące ze sobą organizacje wojskowo – polityczne Fatah i Hamas zobowiązali się do jedności przeciwko planom aneksji Zachodniego Brzegu Izraela i poprzysięgli „obalić” propozycję pokojową administracji Trumpa, podczas rzadkiego pokazu współpracy na wspólnej konferencji prasowej w czwartek.

ONZ kraje europejskie i arabskie wielokrotnie ostrzegały Izrael, że plany aneksji ziemi palestyńskiej spowodują poważny cios dla pokoju. Eksperci ONZ podkreślają, że „aneksja okupowanego terytorium stanowi poważne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i konwencji genewskich oraz jest sprzeczna z podstawową regułą wielokrotnie potwierdzaną przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzenie Ogólne, że przejęcie terytorium siłą lub w wyniku wojny jest niedopuszczalne”.

Swoje poparcie wyrażają jedynie Stany Zjednoczone. „Decyzje o rozszerzeniu suwerenności w tych miejscach przez Izraelczyków są decyzjami podejmowanymi przez Izraelczyków” – powiedział dziennikarzom w Waszyngtonie sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Minister spraw zagranicznych Królestwa Jordanii, Ayman Safadi, ostrzegał podczas wizyty w Autonomii Palestyny, że plany Izraela dotyczące zagarnięcia ziem należących do Palestyńczyków, mogą zakończyć się wywołaniem długiego i gwałtownego konfliktu. „Jeśli nastąpi aneksja, zabije to rozwiązanie dwupaństwowe i zniszczy wszystkie fundamenty, na których oparty był proces pokojowy. Pozbawi to mieszkańców regionu prawa do życia w pokoju i stabilności” – przekonywał.

Kresy.pl/Times of Israel