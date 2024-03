Najwiekszy ostrzał izraelskich celów przez Hezbollach od pięciu miesięcy

Izraelskie media podają, że Hezbollah wystrzelił we wtorek dziesiątki rakiet w kierunku okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan. Salwa nastąpiła po poniedziałkowym ataku w głębi Libanu.



Izraelskie media ujawniły, że „dziś rano w stronę Izraela wystrzelono salwę składającą się z około 100 rakiet”, przytoczył portal telewizji Al Mayadeen. W pierwszym rzucie wystrzelono 70 rakiet, a w drugim jeszcze 30 pocisków. Podaje, iż syreny alarmowe zawyły w punktach al-Gadżar i al-Kenia. Korespondent Al Mayadeen w południowym Libanie podał, że pociski były wymierzone również w al-Dżalil.

#Breaking: More than 100 rockets launched at Israel since the morning: another heavy barrage to the Golan from Lebanon

Happy Ramadan to you too

