Coraz więcej uchodźców z Ukrainy w Niemczech, w Polsce coraz mniej

Jak wynika z nowych danych Eurostatu, w Niemczech żyje już o ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy więcej niż w Polsce – ponad 1,175 mln. Zwiększa się też liczba Ukraińców-uchodźców w Niemczech i Czechach, zaś w Polsce wyraźnie spada.

Według danych podanych w piątek przez Eurostat, na koniec sierpnia br. w obrębie Unii Europejskiej przebywało blisko 4,2 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, posiadających status tymczasowej ochrony.

Co istotne, najwięcej z nich przebywało w Niemczech. Było to dokładnie 1 175 695 osób, czyli 28 proc. wszystkich ukraińskich uchodźców w UE. Na drugim miejscu jest Polska, przy czym w naszym kraju ustalono liczbę uchodźców z Ukrainy na mniej niż milion osób – 960 550 (23 proc.). Tym samym, tylko w Niemczech i Polsce przebywa ponad 50 proc. wszystkich Ukraińców ze statusem uchodźcy w Unii Europejskiej.

Na trzecim miejscu znalazły się Czechy. Według stanu na 31 sierpnia br. żyło tam nieco ponad 365 tys. Ukraińców-uchodźców (9 proc. wszystkich w UE).

Jak podał Eurostat, w porównaniu do stanu z końca lipca br., liczba obywateli Ukrainy, będących beneficjentami tymczasowej ochrony w UE wzrosła o 41,2 tys. osób (o 1 proc.). Najbardziej dotyczyło to Niemiec (plus 21,8 tys.; +1,9 proc.), Czech (plus 7,5 tys.; +2,1 proc.) oraz Holandii (2,6 tys.; +1,7 proc.).

Jednocześnie, najbardziej spadła liczba ukraińskich uchodźców w Polsce – o ponad 10,5 tys. w ciągu miesiąca (spadek o 1,1 proc.). Dla porównania, we Włoszech, zajmujących drugie miejsce, ubyło 550 uchodźców z Ukrainy.

Najwięcej beneficjentów tymczasowej ochrony na terenie UE w stosunku do liczby ludności danego państwa stwierdzono w Czechach (33,7 osoby na 1000 mieszkańców), Estonii (26,1 na 1000), Polsce (26,1), Bułgarii (25,6) i Litwy (25,3). Średnia unijna wynosi 9,3 osoby na 1000 mieszkańców.

Według Eurostatu na dzień 31 sierpnia 2023 r. obywatele Ukrainy stanowili ponad 98 proc. beneficjentów tymczasowej ochrony. Blisko połowę (46,5 proc.) stanowiły dorosłe kobiety, zaś dzieci – nieco więcej.

Jak pisaliśmy, rzecznik rządu, Piotr Müller zapowiedział, że dotychczasowe rozwiązania pomocowe dla ukraińskich uchodźców będą stopniowo wygaszane.

Przeczytaj: 60 proc. Polaków przeciwko dalszej pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy [SONDAŻ]

W czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców którzy opuścili kraj, aby wrócili. Jak podkreślił wówczas ukraiński prezydent, bez emigrantów nie uda się odbudować kraju.

Przypomnijmy też, że we wrześniu Rada UE przedłużyła do marca 2025 roku ochronę dla ukraińskich obywateli.

Z kolei Konfederacja domaga się odebrania Ukraińcom świadczeń socjalnych. “Polska musi wreszcie zacząć dumnie bronić swoich interesów. Pomoc tak, przywileje nie!” – podkreślił lider ugrupowania poseł Krzysztof Bosak.

Natomiast prezydent Andrzej Duda uważa, że w kwestii ewentualnego wygaszenia świadczeń socjalnych dla uchodźców z Ukrainy należy przyjąć rozwiązanie racjonalne, z myślą o ludziach.

Już w połowie września poseł Krzysztof Bosak podkreślał, że należy natychmiastowo obciąć świadczenia socjalne, jak 800+ czy kredyty 2 proc., dla posiadaczy ukraińskich paszportów. Wyrażał wówczas opinię, że jeśli Ukraina nie wycofa się z nieprzyjaznych gestów wobec Polski, to należy rozważyć zamknięcie granicy dla dostaw paliwa czy broni dla Ukraińców.

Przypomnijmy, że jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS cudzoziemcom w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy tego roku wyniosła ponad 2 mln. Większość otrzymali Ukraińcy.

sofiaglobe.com / Kresy.pl