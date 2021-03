Chiny znów zwiększają swój budżet obronny

W przyszłym roku Chiny zamierzają przeznaczyć na swój budżet obronny równowartość ponad 208 mld dol., czyli o prawie 7 proc. więcej niż dotychczas.

Jak podaje serwis „Defense News”, Chiny ogłosiły, że ich przyszłoroczny budżet obronny będzie o 6,8 proc. większy od bieżącego. To niewielki wzrost w porównaniu z ubiegłoroczną podwyżką o 6,6 proc. Chiński rok budżetowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Chiny w dalszym ciągu modernizują swoje wojska. Według danych opublikowanych przez chińskie ministerstwo finansów, przyszłoroczne wydatki wojskowe wyniosą 1,35 tryliona juanów, czyli równowartość ponad 208,5 mld dolarów.

Podczas swojego przemówienia na dorocznym Ogólnochińskim Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych, premier Chin Li Keqiang podkreślił, że wysiłki na rzecz wzmocnienia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej będą kontynuowane. Obiecał zwiększyć szkolenia wojskowe i gotowość wojska, a także poprawić podejście państwa do wysiłków badawczych, technologicznych i przemysłowych związanych z sektorem obronnym. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

„Defense News” zwraca uwagę, że ogłoszenie kolejnej podwyżki budżetu obronnego ma miejsce po pełnym wydarzeń dla chińskiej armii roku 2020. Doszło m.in. do przygranicznych starć z oddziałami indyjskimi w dolinie Galwan w Himalajach, w których były ofiary śmiertelne.

Chiny kontynuują też wielki program modernizacji armii we wszystkich rodzajach wojsk, jak również asertywne działania na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Południowochińskim, w tym także presję wobec Tajwanu.

Zdjęcia satelitarne wskazują, że dwa z trzech wprowadzonych do służby w ostatnim czasie krążowników Typu 055, klasy Renhai (klasyfikowanych też jako niszczyciele rakietowe), znajdują się w bazie morskiej w rejonie Sanya ma wyspie Hainan. Sugeruje to, że okręty te trafiły do Floty Morza Południowego. Typ 055 to czołowe jednostki bojowe chińskiej marynarki wojennej. Każdy okręt posiada 128 pionowych wyrzutni zdolnych do wystrzeliwania rakiet przeciwlotniczych, przeciwokrętowych oraz rakietowych pocisków manewrujących do atakowania celów lądowych. Są również wyposażone w szeroką gamę sensorów i środków walki elektronicznej. Chiny budują obecnie co najmniej 8 takich okrętów, o wyporności 10 tys. ton, w dwóch różnych stoczniach, a także swój trzeci lotniskowiec i trzy śmigłowcowce, z których dwa przechodzą próby morskie.

defensenews.com / Kresy.pl