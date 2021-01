Chiny rozbudowują swój powietrzno-morski potencjał wojskowy na Wyspie Hajnan

Zdjęcia satelitarne wskazują, że Chiny rozbudowują swoje siły powietrzne i morskie na wyspie Hajnan, swojej najbardziej wysuniętej na południe prowincji, nad Morzem Południowochińskim.

Jak pisze serwis Defense News, Chiny w dalszym ciągu rozbudowują swoje siły powietrzne i morskie w swojej najbardziej wysuniętej na południe prowincji, na wyspie Hajnan nad Morzem Południowochińskim. W ciągu minionego roku rozlokowały tam więcej samolotów wczesnego ostrzegania i zwalczania okrętów podwodnych. Ponadto, Chińczycy budują instalacje w typie suchych doków – wystarczająco dużych, by pomieścić lotniskowiec.

Przeczytaj: Chiński lotniskowiec przepłynął przez Cieśninę Tajwańską. Siły zbrojne Tajwanu w gotowości

Portal powołuje się na zdjęcia satelitarne baz powietrznych Lingshui oraz Qionghai, na południowo-wschodnim i wschodnim wybrzeżu wyspy, wykonane 12 stycznia br. Widać na nich odpowiednio 8 i 6 samolotów, jednak dostępna rozdzielczość nie pozwala na ich identyfikację. W Lingshui mieści się obecnie baza samolotów wczesnego ostrzegania KJ-500 oraz innych platform zwiadowczych. Na zdjęciach Planet Lab z 3 grudnia 2020 r. widać natomiast 5 samolotów KJ-500 i trzy inne, podobne do Y-9, być może w wersji specjalistycznej, przeznaczonej do zbierania danych wywiadowczych.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Z kolei w bazie Qionghai stacjonuje pułk KQ-200, samolotów dalekiego zasięgu, przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych i prowadzenia patroli morskich.

Zarówno KJ-500, jak i KQ-200, są pochodnymi Shaanxi Y-9, turbośmigłowego chińskiego samolotu transportowego.

Po raz pierwszy siedem takich samolotów do zwalczania okrętów podwodnych sfotografowano na ziemi w lipcu 2020 roku, choć w lutym chińska telewizja pokazał KQ-200 na niezidentyfikowanym lotnisku, najpewniej w Qionghai. Wcześniej, w marcu 2017 roku, pojawiły się doniesienia o rozmieszczeniu pierwszych KJ-500 w Lingshuia, a dwa miesiące później – o zaobserwowaniu tam maszyn KQ-200. Znajdują się tam także drony BZK-005, przeznaczone do prowadzenia działań wywiadowczych, zwiadowczych i rozpoznawczych.

Ponadto, Chińczycy rozbudowują infrastrukturę wojskową na wyspie. W bazie powietrznej Sanya powstało nowe przedpole dla hangarów z co najmniej 11 nowymi hangarami i pasami do kołowania. Prace ruszyły rok temu. Baza prawdopodobnie będzie dalej służyć głównie śmigłowcom, lekkim samolotom transportowym i bezzałogowcom; długość pasa nie pozwala na obsługę dużych maszyn.

Zdjęcia z 3 grudnia ub. roku pokazują też duże prace budowlane w kompleksie marynarki wojennej Yulin, na wschód od miasta Sanya. To prawdopodobnie budowa dużego, suchego doku, zdolnego pomieścić lotniskowiec. Jego długość to około 350 metrów. Budowany jest też mniejszy, o długości ok. 210 metrów. Prace rozpoczęły się w 2016 rok. Jeśli faktycznie będzie to dok dla marynarki wojennej, to będzie mógł obsługiwać lotniskowce, niszczyciele czy krążowniki.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Należy zaznaczyć, że chińska marynarka wojenna właśnie do Yulin oddelegowała dwa posiadana aktualnie w linii lotniskowce, a także nowy okręt typu 075, śmigłowcowiec przeznaczony do operacji desantowych, obecnie przechodzący próby morskie. Zaobserwowano tam też drugi krążownik typu 055.

Przeczytaj: Chiny: testy morskie nowego śmigłowcowca desantowego typu 075

Według Defense News, wydłużona dyslokacja Typu 075 wraz z rozbudową bazy śmigłowców w Sanya sugerują, że chińska armia zamierza dalej przydzielać większość swoich najnowszych i najzdolniejszych okrętów desantowych do Floty Morza Południowochińskiego. Dodatkowe samoloty dyslokowane do baz w Lingshui i Qionghai wzmocnią z kolei Chiny pod względem świadomości sytuacyjnej na morzu i w powietrzu w rejonie Morza Południowochińskiego i spornych wysp. Jednocześnie, widoczne prace przy lotnisku, a prawdopodobnie też suchym doku, mogą umożliwić bazowanie lotniskowca na Hajnan.

„Łącznie, kroki te znacząco wzmocnią zdolności Floty Morza Południowochińskiego w regionie i posłużą wzmocnieniu już i tak wielką nierównowagę sił, na korzyść Chin, wobec innych zgłaszających pretensje do sporych wysp i obiektów na Morzu Południowochińskim” – pisze portal.

Przeczytaj: Doradca prezydenta USA: Chiny rozbudowują marynarkę wojenną jak Niemcy przed I WŚ, Tajwan musi inwestować w obronność

Czytaj również: „Morskie zapasy” na zachodnim Pacyfiku? Forbes: Chiny już mają specjalne okręty

defensenews.com / Kresy.pl