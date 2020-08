Chiny: testy morskie nowego śmigłowcowca desantowego typu 075

W morze wyszedł pierwszy, duży okręt desantowy typu 075 – jeden z trzech budowanych w Chinach śmigłowcowców.

W środę w morze wyszedł w morze, na próby stoczniowe, budowany dla chińskiej marynarki wojennej duży okręt desantowy typu 075. Jest on klasyfikowany jako LHD (Landing Helicopter Dock), czyli śmigłowcowiec.

Okręt ten od 2016 roku budowany jest przez stocznię Hudong-Zhonghua Shipyard z Szanghaju. We wrześniu 2019 roku został zwodowany, a w przyszłym roku planowane jest przekazanie go chińskiej marynarce wojennej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jednostka ta jest pierwszym uniwersalnym okrętem desantowym w ramach typu 075, ale nie jedynym budowanym, gdyż obecnie powstają jeszcze dwie takie jednostki. Są one duże, mają około 240 m długości, zaś specjaliści szacują ich wyporność na 36 tys. ton.

„Prócz lotniskowców, atomowych okrętów podwodnych i nowej generacji niszczycieli rakietowych, to właśnie budowa nowoczesnych uniwersalnych okrętów desantowych podkreśla rozwijanie zdolności chińskiej floty, nie tylko w zakresie rażenia, ale i wykonywania zadań desantowych z dala od wybrzeży kontynentalnej części Państwa Środka” – zaznacza „Dziennik Zbrojny”

Przypomnijmy, że w lipcu br. w Kerczu na Krymie rozpoczęto budowę dwóch rosyjskich uniwersalnych okrętów desantowych (śmigłowcowców) Projektu 23900 klasy „Priboj”: „Iwan Rogow” i „Mitrofan Moskalenko”. W uroczystym wydarzeniu wziął udział prezydent Rosji Władimir Putin, który zapowiedział, że w 2027 r. co najmniej 70 proc. rosyjskiej marynarki wojennej będą stanowić nowoczesne jednostki.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Uniwersalne okręty desantowe lub śmigłowcowce Projektu 23900 są przeznaczone do transportu wojsk i ładunku oraz wysadzania desantu wojsk w liczbie do 900 żołnierzy piechoty morskiej. Są w stanie przenosić grupę co najmniej 20 ciężkich śmigłowców (wymienia się tu m.in. Ka-27 do zwalczania okrętów podwodnych, desantowe Ka-29 oraz uderzeniowe Ka-52K), a także pojazdy opancerzone. Każdy okręt ma mieć wyporność 25 tys. ton i długość około 220 metrów. Jednostki mają też posiadać specjalne luki na sześć kutrów desantowych (projektu 11770 Sierna lub 02510). Maksymalna prędkość ma wynosić 22 węzły, zasięg 6 tys. mil morskich, przy możliwości samodzielnego przebywania na morzu przez 60 dni. Uzbrojenie mają stanowić: armata kal. 100 mm AU A-190, a także artyleryjskie systemu przeciwlotnicze Pałasz i Pancyr-ME. Stocznia Zaliwa na Krymie, gdzie mają powstać oba okręty, posada jeden z największych suchych doków w Europie.

Niespełna miesiąc temu do służby w US Navy wszedł uniwersalny okręt desantowy Tripoli, czyli druga jednostka typu America. Marynarka Wojenna USA dysponuje największą flotę pełnomorskich okrętów desantowych na świecie.

dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl