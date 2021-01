Ministerstwo obrony Ukrainy gotowe zwiększyć finansowanie dla ukraińskiego programu rakietowego

Według ministerstwa obrony Ukrainy, w ostatnim czasie przyspieszono pracę nad budową ukraińskiej tarczy rakietowej.

W piątek ukraiński minister obrony Andrij Taran złożył wizytę roboczą w strategicznych przedsiębiorstwach krajowego przemysłu rakietowego i kosmicznego, głównie w państwowych firmach: Piwdenmasz i Biurze Konstrukcyjnym Piwdenne. Po tych wizytach, Taran zadeklarował, że jego resort jest gotów zwiększyć finansowanie dla obiecujących projektów ukraińskiego programu rakietowego.

Zaznaczono, że zorganizowano też spotkanie, żeby przedyskutować wdrażanie państwowych zamówień obronnych na 2021 rok.

Szef ukraińskiego resortu obrony powiedział, że podległe mu ministerstwo w ostatnim czasie „przyspieszyło pracę nad budową krajowej tarczy rakietowej”. Taran zaznaczył, że jest zainteresowanie obiecującymi wydarzeniami na polu systemów rakietowych i pocisków rakietowych dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

„W tym celu, ministerstwo obrony gotowe jest rozszerzyć finansowanie dla ukraińskiego programu rakietowego” – podkreślił.

Z kolei dyrektor generalny Biura Projektowego Piwdenne, Ołeksandra Kusznarewa, przedstawił wicepremierowi i ministrowi ds. przemysłu strategicznego Ołehowi Uruskiemu i ministrowi obrony postęp w zakresie obecnych projektów z dziedziny obronnej i kosmicznej. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi w dziedzinie militarnej, satelitów oraz międzynarodowych projektów kosmicznych.

Latem ub. roku pisaliśmy, że Biuro Konstrukcyjne „Piwdenne” z powodzeniem przeprowadziło pod koniec czerwca próby nowego silnika rakietowego jednokomorowego RD861K dla ukraińskiej rakiety nośnej. Był to drugi etap końcowych testów. Nowy silnik RD861K opracowano na potrzeby ukraińskiej rakiety nośnej Cyklon-4. Miała ona być trójstopniową rakietą nośną przeznaczoną do startów komercyjnych, ale jej program budowy został anulowany. Większą część konstrukcji zapożyczono z wycofanej rakiety Cyklon-3. Zdolność wynoszenia rakiety szacowano na 5300 kg w odniesieniu do niskiej orbity okołoziemskiej i 1800 kg w przypadku orbity geostacjonarnej. Rakieta miała być wystrzeliwana z kosmodromu w Brazylii. Prace nad rakietą Cyklon-4 rozpoczęły się w 2002 roku, ale w 2015 roku Brazylia wycofała się ze współpracy z Ukrainą, m.in. ze względu na kłopoty finansowe, techniczne i liczne opóźnienia. Powątpiewano też w opłacalność projektu. Oznaczało to anulowanie całego programu.

