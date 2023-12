Ministerstwo Obrony Ukrainy chwali się zdjęciem ukraińskiego żołnierza z nazistowską naszywką

Ukraińskie ministerstwo obrony zamieściło na swoim oficjalnym profilu na platformie X zdjęcie żołnierza gwardii narodowej z nazistowską naszywką z godłem III Rzeszy.

W piątek na oficjalnym profilu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikowano zdjęcie ukraińskiego żołnierza, najpewniej z ukraińskiej gwardii narodowej, w ruinach budynku.

„Mogą zniszczyć nasze budynki, ale nie złamią naszego ducha” – czytamy w opisie do zdjęcia. Jako źródło fotografii podano oficjalny profil Gwardii Narodowej Ukrainy.

Uwagę zwraca to, że ukraiński żołnierz ma na sobie naszywkę z nazistowskim symbolem – godłem III Rzeszy. Jest ona dobrze widoczna na fotografii.

They can destroy our buildings, but they can’t break our spirit!

📸: @ng_ukraine pic.twitter.com/wfBo3J5247

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 15, 2023