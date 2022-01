Ukraińcy już strzelają z nowo dostarczonej przez Brytyjczyków broni [+VIDEO]

Na poligonie w Jaworowie (obwód lwowski na Ukrainie) pierwsi ukraińscy żołnierze uczyli się obsługi wyrzutni przeciwpancernych NLAW, otrzymanych w ostatnich dniach od Wielkiej Brytanii.

Jak podała Armija Inform – oficjalna agencja informacyjna ukraińskiego ministerstwa obrony, w piątek zakończył się ostatni etap szkolenia pierwszej grupy żołnierzy ukraińskiej armii z obsługi lekkiego systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu NLAW. Grupa ta, licząca 40 żołnierzy, odbywała szkolenie na poligonie w Jaworowie, leżącym w obwodzie lwowskim tuż przy granicy z Polską.

Piątkowy, ostatni etap szkolenia, obejmował praktyczne strzelania z wyrzutni NLAW. Armija Inform opublikowała krótkie nagranie z tych ćwiczeń.

Jak czytamy, cele zostały ustawione w odległości od 300 do 600 metrów. Były to bojowy wóz piechoty, działo samobieżne i transporter opancerzony MT-LB. Do celów strzelano m.in. z okna budynku, z okopu i z wozu bojowego. „Wszystkie cele zostały trafione” – twierdzi Armija Inform.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ekspresowym tempie. Kursanci mieli trzy dni na naukę teorii i taktyki oraz dwa dni na naukę praktycznego zastosowania. W ten sposób przeszkolono 40 żołnierzy, którzy zostaną teraz instruktorami obsługi NLAW, trafią do poszczególnych jednostek i będą szkolić innych żołnierzy.

Na następny tydzień zaplanowano szkolenie kolejnej, 20-osobowej grupy operatorów NLAW.

Przypomnijmy, że 17 stycznia brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace powiedział w parlamencie, że Wielka Brytania podjęła decyzję o dostarczeniu Ukrainie „lekkich przeciwpancernych systemów broni defensywnej”. Zapowiadał, że niewielka liczba brytyjskiego personelu w krótkim czasie zapewni Ukraińcom szkolenie. 19 stycznia ukraiński resort obrony oficjalnie podał, że przysłana broń to systemy NLAW. Tym samym, potwierdziły się wcześniejsze, nieoficjalne informacje na ten temat.

NLAW to system lekkich, jednorazowych wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych. Został opracowany przez Grupę Saab we współpracy z brytyjską Thales Group, za pieniądze od brytyjskiego ministerstwa obrony. Produkowane są seryjnie od 2009 roku, jak dotąd zamówiono 20 tys. egzemplarzy. W armii szwedzkiej broń ta jest używana jako RB-57. Użytkownikami jest około 10 państw.

Skuteczny zasięg systemu NLAW wynosi do 600 metrów, a w przypadku nowej wersji – do 800 metrów. Przed odpaleniem, operator wykorzystuje celownik, przez 3 sekundy śledząc prędkość kątową celu. Dane te są zapisywane przez inercyjny blok rakietowy, który podczas lotu pocisku dokonuje koniecznych korekt, dostosowując trajektorię. System waży 12,4 kg, kaliber pocisku z tandemową głowicą kumulacyjną wynosi 150 mm. Pocisk może uderzać w cel zarówno po poziomej trajektorii lotu, jaki i od góry.

Czas lotu pocisku rakietowego na dystansie 400 metrów to niecałe dwie sekundy. Cały system opracowano tak, by zminimalizować czas od wykrycia celu do jego zniszczenia. Łącznie, doprowadzenie NLAW do gotowości bojowej i wystrzału zajmuje 10-15 sekund.

System NLAW wypełnia lukę pomiędzy granatnikami przeciwpancernymi a cięższymi przeciwpancernymi pociskami kierowanymi typu Javelin czy Spike.

Kresy.pl / armyinform.com.ua