Ukraina: udane testy nowego silnika rakietowego dla ukraińskiej rakiety Cyklon-4 [+VIDEO]

Nowy silnik RD861K opracowano na potrzeby ukraińskiej rakiety nośnej Cyklon-4.

Biuro Konstrukcyjne „Piwdenne” z powodzeniem przeprowadziło pod koniec czerwca próby nowego silnika rakietowego jednokomorowego RD861K dla ukraińskiej rakiety nośnej. Był to drugi etap końcowych testów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ukraiński serwis „Defense Express” zaznacza, że w zakładach im. Makarowa przeprowadzono trzy serie po pięć uruchomień silnika, które łącznie trwały 1601,6 sekundy. W ten sposób drugi etap prób został z powodzeniem zakończony. Zaznaczono, że opracowany przez ukraińskich naukowców silnik pokazał swoją gotowość do prób w locie, jako część rakiety-nosiciela „Cyklon-4”.

RD861K to silnik najwyższego, trzeciego stopnia rakiety „Cyklon-4”. Zapewnia wielorazowy zapłon i kierowanie wektorem ciągu. Opracowano go przede wszystkim dla zapewnienia ciągu i zdolności manewrowych w składzie trzeciego stopnia rakiety nośnej, ale planuje się również wykorzystywanie go na drugim stopniu nowej rakiety nośnej jako silnik marszowy.

Rakieta Cyklon-4 miała być trójstopniową rakietą nośną przeznaczoną do startów komercyjnych, ale jej program budowy został anulowany. Większą część konstrukcji zapożyczono z wycofanej rakiety Cyklon-3. Zdolność wynoszenia rakiety szacowano na 5300 kg w odniesieniu do niskiej orbity okołoziemskiej i 1800 kg w przypadku orbity geostacjonarnej. Rakieta miała być wystrzeliwana z kosmodromu w Brazylii. Prace nad rakietą Cyklon-4 rozpoczęły się w 2002 roku, ale w 2015 roku Brazylia wycofała się ze współpracy z Ukrainą, m.in. ze względu na kłopoty finansowe, techniczne i liczne opóźnienia. Powątpiewano też w opłacalność projektu. Oznaczało to anulowanie całego programu.

Defence-ua.com / Kresy.pl