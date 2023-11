Ceuta: tłum migrantów próbował sforsować ogrodzenie na granicy z Marokiem [+VIDEO]

W piątek około tysiąca migrantów próbowało sforsować ogrodzenie na granicy Maroka i Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce północnej. Był to najpoważniejszy incydent tego rodzaju od dłuższego czasu. W sobotę migranci podjęli kolejną próbę.

W piątek doszło do incydentu na granicy między Marokiem a Ceutą – hiszpańską enklawą na północy Afryki. Rano przez płot wzdłuż granicy próbowało przedostać się około tysiąca migrantów. Byli to głównie przybysze z Afryki Subsaharyjskiej. Większość z nich została zatrzymana przez marokańskie służby.

Po południu tego samego dnia komenda policji w Ceucie przekazała, że sytuacja na granicy została całkowicie opanowana. Jak podano, nikomu nie udało się przedostać na terytorium Hiszpanii.

Dziennik El Confidencial zaznacza, że piątkowy incydent na granicy był największym pod względem liczby osób próbujących przedostać się do Europy od ponad czterech lat. Służby hiszpańskie podkreślają z kolei, że sytuacja została opanowana dzięki masowej akcji służb marokańskich, z udziałem kilkuset funkcjonariuszy wspieranych przez śmigłowiec.

Marokańskie służby graniczne przekazały, że migranci próbowali nielegalnie przedostać się przez granicę siłą. Twierdzą, że niektórzy z nich mieli przy sobie broń białą. Podczas interwencji policja użyła materiałów do tłumienia zamieszek. Z kolei po stronie hiszpańskiej, według dziennika El Confidencial, uruchomione zostały „wszystkie zasoby ludzkie i materialne na lądzie, morzu i w powietrzu”.

Hiszpańscy policjanci z Ceuty powstrzymali łącznie około 200 osób, które zdołały przedrzeć się do ogrodzenia i próbowały przez nie przeskoczyć. Według danych policji, zatrzymano ponad 400 osób. 80, w tym 50 marokańskich policjantów, zostało rannych.

Dodajmy, że w sobotę migranci podjęli kolejną próbę przedostania się na stronę hiszpańską.

Spain: —Hundreds of migrants try to force their way into Spain at Morocco border (#Ceuta)

This is an invasion yet Western governments refuse to declare state of emergency to protect pur borders.

The EU refuses to sanction Morocco for letting hordes cross through their country. pic.twitter.com/p5x7IMSSwA

— Klaus Arminius (@Klaus_Arminius) November 18, 2023