Braun: Stop ukrainizacji Polski – Stop depolonizacji Polski. Chodzi o to, żeby Polska była polska [+VIDEO]

„Stop ukrainizacji Polski” – Stop depolonizacji Polski. Chodzi o to, żeby Polska była polska – powiedział poseł Grzegorz Braun, zapraszając na pikietę i marsz „Stop ukrainizacji Polski” w Warszawie.

Jak informowaliśmy, Konfederacja Korony Polskiej (KKP), partia posła Grzegorza Brauna, będąca częścią Konfederacji Wolność i Niepodległość, organizuje w sobotę w Warszawie marsz i pikietę pod hasłem „Stop ukrainizacji Polski”. Manifestacja ma zacząć się o godzinie 13:00 na Placu Defilad, gdzie zaproszeni prelegenci „opowiedzą o wydarzeniach z historii i obecnych zagrożeniach, jakie niesie za sobą masowy napływ ludności z Ukrainy”. Po wystąpieniach, uczestnicy manifestacji zamierzają przejść pod Pałac Prezydencki i tam zaprezentować prezydentowi Andrzejowi Dudzie swoje żądania i postulaty.

Poseł Grzegorz Braun zamieścił na Facebooku nagranie, na którym informuje o sobotnim marszu i zachęca do wzięcia w nim udziału.

– Zapraszam na pikietę i marsz „Stop ukrainizacji Polski” – Stop depolonizacji Polski. Chodzi o to, żeby Polska była polska. I to właśnie chcemy wyrazić 24 września, już w najbliższą sobotę – mówił na nagrani lider KKP. Zaznaczył, że na pikiecie wystąpią „polscy patrioci, których jednoczy ta wola, to dążenie, żeby Polska była polska”. Dodał, że KKP będzie promować swoją broszurę programowo-informacyjną „Stop ukrainizacji Polski”.

– Na nasz przekaz kierujemy, w gruncie rzeczy, nie do Ukraińców, ale do Polaków – do Rodaków, licząc na to, że będą oni wywierać nacisk polityczny i społeczny na władze RP, które prowadzą działania i zaniechania, skutkujące depolonizacją Polski i jej ukrainizacją – zaznaczył Braun. Dodał, że dobrze widoczne jest to chociażby na przykładzie wywieszania ukraińskich flag przed flagami Polski. Na koniec poseł zaprosił do udziału w marszu i pikiecie w Warszawie.

„Przywołamy polskie przepisy, które lepiej traktują Ukraińców niż Polaków. Przypomnimy, jak polski nie-rząd toleruje banderyzm i antypolskie postawy Ukraińców. Wypomnimy min. Niedzielskiemu legitymizowanie czarno-czerwonej nomen omen bandery. Przypomnimy słowa ambasadora Ukrainy w Niemczech o równej winie ludobójców spod znaku OUN-UPA i naszych pomordowanych Rodaków” – czytamy w oficjalnej zapowiedzi sobotniej manifestacji.

Dodajmy, że działacze partii Lewica Razem wezwali prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, by zakazał pikiety i marszu „Stop ukrainizacji Polski”, organizowanych przez partię Grzegorza Brauna. Ich zdaniem, to szerzenie nienawiści i działanie na rzecz Rosji.

Jak pisaliśmy, w dokumencie „Stop ukrainizacji Polski”, opublikowanym przez Konfederację Korony Polskiej podkreślono,że od jesieni tego roku, każdego dnia tysiące przybyszów z Ukrainy będą mogły ubiegać się o prawo stałego pobytu, co otwiera im bardzo szybką drogę do masowego nabywania przez nich obywatelstwa. KKP zaznacza, że „pozostało nam zaledwie kilka miesięcy, by ten proces depolonizacji Polski powstrzymać”.

Marsz i pikieta „Stop ukrainizacji Polski” w Warszawie to część szerszej akcji, organizowanej przez KKP. W jej ramach zorganizowano już kilka akcji ulicznych, m.in. w Rzeszowie.

Przypomnijmy, że w lipcu br. Konfederacja Korony Polskiej, partia posła Grzegorza Brauna, opublikowała zapowiadany wcześniej dokument „Stop ukrainizacji Polski”. Podkreślono w nim m.in., że od jesieni tego roku, każdego dnia tysiące przybyszów z Ukrainy będą mogły ubiegać się o prawo stałego pobytu, co otwiera im bardzo szybką drogę do masowego nabywania przez nich obywatelstwa. Zaznaczono, że pozostało nam zaledwie kilka miesięcy, by ten proces depolonizacji Polski powstrzymać.

W dokumencie tym zaproponowano m.in. znowelizowanie ustawy o mniejszościach narodowych w kierunku zmiany statusu i praw Ukraińców „zgodnie ze stanem faktycznym”, a także nowelę konstytucji i ustawy o obywatelstwie, by zagwarantować „lojalność osób, które uzyskały obywatelstwo”.

„W Polsce mamy obecnie do czynienia z niesłychanie niebezpieczną sytuacją nieadekwatności prawa o mniejszościach do realnej sytuacji społecznej. Wymaga ona pilnie podjęcia działań legislacyjnych. Ukraińcy uznawani są obecnie w Polsce za mniejszość narodową, ze względu na historyczną obecność, która dotyczy zaledwie 51 tys. osób. (…) Istnieje uzasadnione ryzyko, że prawa mniejszości wynikające z ich historycznego statusu (odrębne szkolnictwo podwójne nazwy ulic itp.) będą wykorzystywane w związku z roszczeniami nowo przybyłych, co sprzeczne jest z naszym interesem narodowym i z duchem naszej ustawy o mniejszościach oraz praktyki europejskiej w tym zakresie” – zaznaczono.

