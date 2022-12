Ukraińska propaganda: Ukraińcy zwracają dług Polski

Ukraińska agencja informacyjna UNIAN twierdzi, że „Ukraińcy zapłacili w Polsce prawie tyle samo podatków, ile Polska wydała na pomoc dla nich”. Zamieszczona przez nią infografika zawiera nieprawdziwe dane i ma wyraźnie propagandowy charakter.

W czwartek na oficjalnym kanale ukraińskiej agencji informacyjnej UNIAN w serwisie Telegram zamieszczono infografikę, według której „Ukraińcy zwracają dług Polski”.

„Ukraińcy zapłacili w Polsce prawie tyle samo podatków, ile Polska wydała na pomoc dla nich” – pisze UNIAN, komentując dane z infografiki.

Według grafiki, Ukraińcy w ciągu roku mieli zapłacić w Polsce szacunkowo 2,14 mld euro (ok. 10 mld zł). Jednocześnie, „bezpośrednia pomoc dla Ukrainy od rządu Polski” miała wynieść 2,94 mld euro, zaś „udział Polski w pomocy od UE” to 680 mln euro. Łącznie, to 3,62 mld euro (niecałe 17 mld zł).

Przypomnijmy, że ECD oszacowała koszty utrzymania w Polsce uchodźców z Ukrainy na ponad 8,36 mld euro, czyli ponad 40 mld zł. Natomiast w połowie października br. szef MSWiA Mariusz Kamińsk podał, że Polska trzymała blisko 700 mln zł z Unii Europejskiej za działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Dodał, że Polska czeka na kolejną transzę w wysokości około 200 mln zł. Wcześniej Komisja Europejska zaoferowała Polsce na pomoc uchodźcom przesunięcie środków z innych programów i dodatkowe 144,6 mln euro.

Jak podaje Unian, dane te pochodzą od kanału „Ukraine Support Tracker”, a także byłego wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosza Marczuka i „Polskiego Funduszu Rozwoju”.

Źródłem infografiki jest kanał na Telegramie @uawarinfographics.

Należy zaznaczyć, że kanał UNIAN na Telegramie ma ponad 870 tys. subskrybentów i że jest to bardzo popularna agencja informacyjna na Ukrainie, również poza granicami tego kraju. Wpis z grafiką „polubiło”, według stanu na godz. 20:00 w sobotę, blisko 6,5 tys. użytkowników.

Zdaniem części komentatorów, ta infografika powstała na użytek propagandowy, a jej celem miałoby być wykazanie, że Ukraińcy w Polsce rzekomo „zwracają dług Polski”. Jej publikacja zbiega się w czasie z informacjami o tym, że od marca przyszłego roku uchodźcy Ukrainy, przebywający w miejscach zbiorowego zakwaterowania, będą musieli częściowo płacić za pobyt i wyżywienie.

Jak pisaliśmy, OECD oszacowała koszty utrzymania w Polsce uchodźców z Ukrainy na ponad 8,36 mld euro, czyli ponad 40 mld zł. To najwięcej spośród wszystkich krajów Europy. W przypadku Niemiec, zajmujących drugie miejsce, to 6,8 mld euro. Główne koszty dotyczą zapewnienia zakwaterowania oraz świadczeń finansowych dla uchodźców. Łącznie w skali Europy to około 17,2 mld euro, z czego Polska szacunkowo przeznaczy najwięcej – aż 6,2 mld euro (ponad 30,2 mld zł). W przypadku Niemiec to 4,4 mld euro, a Hiszpanii – 981 mln euro.

