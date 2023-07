Black Hawki dla Wojska Polskiego. Wysłano zaproszenie do negocjacji

Pierwsze maszyny (8 sztuk) pojawią się w naszej armii jeszcze w tym roku. USA udostępnią je nam z własnych zasobów.

„Dlaczego Apache są ważne? Bo świetnie współpracują z abramsami, bo trafią na wschodnią flankę NATO, do 18 Dywizji Zmechanizowanej, do 1. brygady lotnictwa wojsk lądowych, by stanowiły wraz z abramsami zamknięcie 'bramy brzeskiej’. Rozmawiałem z sekretarzem Austinem o tym, żeby stanowiły one tamę nie do przebicia” – powiedział mówił Mariusz Błaszczak.

Agencja Uzbrojenia deklaruje, że śmigłowce AH-64E Apache w najnowszej wersji GUARDIAN są to maszyny, które nie tylko w pełni wpisują się w wymagania Sił Zbrojnych RP, lecz znalazły również uznanie u szerokiego grona odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Do ich użytkowników należą Wielka Brytania, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Indonezja, Egipt, Maroko, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Śmigłowce posiadają zaawansowany radar kierowania ogniem AN/APG-78 LONGBOW. Posiadają też zintegrowane uzbrojenie pokładowe o większej sile rażenia (w postaci jednolufowego działka kalibru 30 mm) – zwraca uwagę AU.

