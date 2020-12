Rosja: zatwierdzono grafik dostaw zmodernizowanych śmigłowców Mi-28NM

Według zaktualizowanego harmonogramu dostaw, do końca przyszłego roku siły rosyjskie mają otrzymać 5 zmodernizowanych śmigłowców uderzeniowych Mi-28NM. Do końca 2027 roku ma zostać dostarczonych blisko sto maszyn.

Jak podała we wtorek rosyjska „Izwiestija”, powołując się na swoje źródło, Ministerstwo Obrony FR zatwierdziło zaktualizowany harmonogram dostaw dla wojska głęboko zmodernizowanych śmigłowców uderzeniowych Mi-28NM, nazywane „Nocnymi Super Łowcami”. Do końca roku siłom powietrznym mają zostać przekazane dwie maszyny z 98 zamówionych, a w przyszłym roku kolejne trzy. Maszyny będą również wykorzystywane do testów i szkolenia pilotów.

Rosyjskie media twierdzą, że śmigłowce Mi-28NM radykalnie zwiększą możliwości rosyjskich sił powietrznych. Zdaniem ekspertów, klucz 3-4 takich maszyn może zastąpić eskadrę starych wersji śmigłowców Mi-24.

Według źródeł gazety, grafik dostaw maszyn został już zatwierdzony. Dwie zostaną przekazane jeszcze w tym roku, a kolejne trzy w przyszłym roku. Te mają być przeznaczone głównie do testów i szkoleń. W kolejnych latach tempo dostaw ma zostać wyraźnie zwiększone. Już wcześniej informowano, że testy państwowe maszyn mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Zaznaczano, że istnieje możliwość śmigłowca na stan uzbrojenia i zastrzeżeniami, które zostaną usunięte przy rozwijaniu produkcji seryjnej.

Śmigłowce Mi-28NM produkowane są zgodnie z kontraktem z 2019 roku, podpisanego po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin wydał osobiste rozporządzenie w sprawie zwiększenia zakupów tych maszyn. Do końca 2027 rosyjskie wojsko ma otrzymać łącznie 98 śmigłowców.

Były dowódca 4. Armii Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, gen. Walerij Gorbienko powiedział gazecie, że zmodernizowane Mi-28NM mogą realizować te same zadania, co starsze maszyny, ale znacznie szybciej i bardziej efektywnie. Zaznacza, że obecnie rosyjskie wojsko pilnie potrzebuje nowych maszyn.

„Wciąż mamy Mi-8 i Mi-24. Te drugie zastępowane są przez Mi-28NM. Mają znacznie bardziej zaawansowane uzbrojenie i system celowniczy. A Mi-24 już swoje zrobiły, używano ich jeszcze w Afganistanie. Mi-28NM to śmigłowiec na wszelkie warunki pogodowe, który może startować o każdej porze doby. Jego efektywność jest znacznie większa, niż u starszych maszyn. Jeśli wcześniej do realizacji jakiegoś zadania potrzebna była cała formacja [klucz, ok. 3-4 maszyn – red.] Mi-24, to teraz będzie można to zrobić przy pomocy pary maszyn. To oszczędzi silniki, części zamienne, amunicję i paliwo – twierdzi rosyjski wojskowy.

Podczas prac przy Mi-28NM zmodernizowano wszelkie główne komponenty maszyny. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie możliwości używania rakiet o znacznie dłuższym zasięgu. Śmigłowce będą uzbrojone nie tylko w rakiety „Chryzantemy”, ale też w nowy kie­ro­wany pocisk rakie­towy, tzw. Izdielije 305 (Produkt 305). Ich zasięg szacowany jest na 15-20 km. W przyszłości możliwe jest używanie również pocisków „Giermes-A” (Hermes-A), które mogą razić cele na dystansie 100 km.

Ponadto, zmodernizowane śmigłowce posiadają umieszczony w szczytowej części wirnika głównego radar N025, pozwalający na wykrywanie celów spoza zasięgu widzialności, niezależnie od warunków pogodowych i naprowadzania na nie rakiet, w tym tych o większym zasięgu. Pomaga też w orientacji nocnej i wykrywaniu przeszkód terenowych. Brak tego radaru w seryjnej wersji Mi-28N wskazywano jako jedną z ważniejszych wad tej maszyny.

Mi-28NM posiadają też produkowane w Rosji silniki WK-2500P o przedłużonym resursie. Wcześniejsze wersje korzystały z silników TW3-117, produkowanych na Ukrainie. Dzięki zastosowaniu nowych silników i modyfikacji wirnika, prędkość maszyny ma ulec zwiększeniu o 10-13 procent.

Wśród innych zalet śmigłowca strona rosyjska wymienia też możliwość sterowania z każdego z dwóch siedzeń/miejsc dla załogi, co ma ułatwić prowadzenie lotów szkoleniowych.

Rosja od 2016 roku wykorzystywała w Syrii śmigłowce uderzeniowe Mi-28N, m.in. podczas walk o Palmyrę. Działania te ujawniły jednak niedostatki tych maszyn, które były trudne do wykrycia podczas rutynowych testów i ćwiczeń. Podobne obserwacje dotyczyły też innego sprzętu latającego. W związku z tym, na bazie doświadczeń wyniesionych z Syrii, resort obrony zarządził prace modernizacyjne przy co najmniej 11 typach śmigłowców i samolotów bojowych.

Pierwsze loty zmodernizowanych wersji Mi-28NM odbyły się w 2016 roku. Od początku 2019 roku testowano je w górzystych i pustynnych rejonach Syrii.

iz.ru / Kresy.pl